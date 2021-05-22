Ці три популярні продукти можуть зруйнувати ваше здоров'я: список вас здивує

Пластівці на сніданок

Цей пункт викличе здивування у багатьох людей, оскільки пластівці вважаються варіантом хорошого і корисного сніданку. Однак дієтолог Алісія Галвін стверджує, що в більшості пластівців присутній цукор, штучні підсолоджувачі та барвники.

"Звичайна порція може містити 12 грамів цукру, що дорівнює приблизно одній столовій ложці цукрового піску. А що стосується білка і клітковини? Всього близько двох грамів кожного в залежності від марки", - розповіла фахівець.

Вона рекомендує обов'язково читати етикетку перед покупкою великої коробки пластівців і переконатися, що там достатньо клітковини та білка, а цукру – мінімум.

Фруктові соки та смузі

Фруктовий сік, смузі в банках або навіть підсолоджений чай з льодом, можуть бути настільки ж шкідливими, як і газовані напої. І наслідки можуть бути дуже негативними - від карієсу до значного збільшення ваги.

Дієтолог Діана Гарігліо-Клелланд зазначила, що є зв'язок між вживанням солодких напоїв і ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, які підвищують ймовірність серцевого нападу та інсульту.

М'ясо на грилі

Починається сезон шашликів і багато хто готується до вилазок на природу. Однак свої звички в приготування їжі варто переглянути. М'ясо, приготоване на грилі при високій температурі, може стати джерелом поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАУ) і гетероциклічних амінів (ГКА), які вважаються потенційними канцерогенами.

Дієтолог і доктор Холлі Кламер радить звести ризики до мінімуму і вибирати м'ясо, яке вимагає найменшого часу для приготування. Також вона радить обов'язково використовувати маринад, оскільки він виступає в якості додаткового захисного шару і скорочує час приготування.