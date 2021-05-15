Медики назвали самый полезный весенний овощ: восстановит работу почек и сердца

Весной очень многим людям не хватает витаминов и при появлении первых сезонных овощей, стоит восполнить нехватку. Полезными являются почти все овощи, которые появляются по сезону.

Однако медики выяснили, какой именно овощ является самым полезным в весенний период. Об этом сообщается в материале 24.com.ua.

Полезность овоща оценили еще в Древнем Риме и молодые побеги этого деликатеса очень полезны. Самым полезным первым весенним овощем является спаржа. Ее первые плоды появляются в середине апреля или начале мая – зависит от погодных условий. А исследования показывают, что этот овощ невероятно полезен для организма, а особенно – для работы кишечника.

Важные факты о спарже

В спарже содержится аспарагин, который составляет основную ценность этого овоща. Аспарагин помогает организму вывести все вредные токсины.

В спарже содержатся естественные пробиотики, которые положительно влияют на жизнедеятельность бактерий в кишечнике.

Спаржа очень низкокалорийный продукт – в 100 граммах продукта всего 20 ккал

В ней содержится полисахарид инсулин, который весьма важен для питания колоний полезных бактерий в толстом кишечнике.

В спарже много антиоксидантов, которые защищают пищеварительную систему от негативного воздействия.

Кому спаржа особенно полезна

Этот овощ рекомендуется употреблять людям с проблемами сердечно-сосудистой и нервной систем, так как в спарже много солей калия.

Спаржу рекомендуется добавить в рацион людям, у которых есть проблемы с почками и давлением.

Какую спаржу лучше выбирать

Самые полезные – овощи с закрытыми и твердыми наконечниками, в них больше всего витаминов. Полезны молодые побеги – их можно есть в сыром виде.

Спаржу можно готовить как гарнир или основное блюдо на пару, запечь на гриле или в духовке.