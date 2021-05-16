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Ожирение вызывает всего три фактора: что нужно знать о продуктах питания

Новина українською →
Воскресенье 16 мая 2021 16:06
Ожирение вызывает всего три фактора: что нужно знать о продуктах питания Фото: Медики назвали три фактора, которые вызывают ожирение (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Многие заболевания и различные проблемы могут нанести серьезный удар сердечно-сосудистой системе человека. Скопление жира в организме может вызывать развитие атеросклероза и образование тромбов. И во многом виноваты продукты, которые мы употребляем.

Специалисты назвали три важных фактора, которые приводят к ожирению и проблемам со здоровьем. Об этом пишет Ukr.Media.

Как показывают исследования, серьезную опасность для здоровья несут только три продукта. Именно они приводят к быстрому наращиванию жировой массы. Жир непосредственно влияет на печенку и кишечник.

При нарушении обмена веществ, которое вызвано излишком жира в организме, нарушается выработка энергии. Это приводит к переутомлению, уменьшается выносливость, появляется сонливость.

Относится к такому состоянию безразлично не рекомендуется и ученые назвали, с чем в рационе попрощаться нужно немедленно:

  • Штучные подсластители, сахарозаменители
  • Рафинированные углеводы
  • Жареная еда

Как отмечают ученые, штучные подсластители вызывают ускоренный синтез жировых отложений.

К рафинированным углеводам относятся: сахар, мед, сироп, торты, пирожные и другие сладости. Такие продукты приводят не только к жировым отложениям, но и к накапливанию плохого холестерина.

Напомним, ранее мы писали о том, что диетолог раскрыла неожиданную правду о сахарозаменителях и сказала, какой лучше.

А также рассказывали о том, какие продукты могут довести до инфаркта самого здорового человека.

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