Ожирение вызывает всего три фактора: что нужно знать о продуктах питания
Многие заболевания и различные проблемы могут нанести серьезный удар сердечно-сосудистой системе человека. Скопление жира в организме может вызывать развитие атеросклероза и образование тромбов. И во многом виноваты продукты, которые мы употребляем.
Специалисты назвали три важных фактора, которые приводят к ожирению и проблемам со здоровьем. Об этом пишет Ukr.Media.
Как показывают исследования, серьезную опасность для здоровья несут только три продукта. Именно они приводят к быстрому наращиванию жировой массы. Жир непосредственно влияет на печенку и кишечник.
При нарушении обмена веществ, которое вызвано излишком жира в организме, нарушается выработка энергии. Это приводит к переутомлению, уменьшается выносливость, появляется сонливость.
Относится к такому состоянию безразлично не рекомендуется и ученые назвали, с чем в рационе попрощаться нужно немедленно:
- Штучные подсластители, сахарозаменители
- Рафинированные углеводы
- Жареная еда
Как отмечают ученые, штучные подсластители вызывают ускоренный синтез жировых отложений.
К рафинированным углеводам относятся: сахар, мед, сироп, торты, пирожные и другие сладости. Такие продукты приводят не только к жировым отложениям, но и к накапливанию плохого холестерина.
Напомним, ранее мы писали о том, что диетолог раскрыла неожиданную правду о сахарозаменителях и сказала, какой лучше.
А также рассказывали о том, какие продукты могут довести до инфаркта самого здорового человека.