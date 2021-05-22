Эти три популярных продукта могут разрушить ваше здоровье: список вас удивит

Обрести отличную форму и оставаться здоровыми не так уж и сложно. Достаточно соблюдать правильный рацион питания, давать организму регулярную физическую нагрузку и внимательно относиться к тому, что есть в вашем холодильнике.

Группа диетологов назвала три продукта питания, от которых нужно отказаться, если вы не хотите разрушить ваше тело. Об этом сообщает издание Ukrhealth.

Хлопья на завтрак

Этот пункт вызовет удивление у многих людей, так как хлопья считаются вариантом хорошего и полезного завтрака. Однако диетолог Алисия Галвин утверждает, что в большинстве хлопьев присутствует сахар, штучные подсластители и красители.

"Обычная порция может содержать 12 грамм сахара, что равняется приблизительно одной столовой ложке сахарного песка. А что касается белка и клетчатки? Всего около двух граммов каждого в зависимости от марки", - рассказала специалист.

Она рекомендует обязательно читать этикетку перед покупкой большой коробки хлопьев и убедиться, что там достаточно клетчатки и белка, а сахара – минимум.

Фруктовые соки и смузи

Фруктовый сок, смузи в банках или даже подслащенный чай со льдом, могут быть настолько же вредными, как и газированные напитки. И последствия могут быть очень негативными – от кариеса до значительного увеличения веса.

Диетолог Диана Гариглио-Клелланд отметила, что есть связь между употреблением сладких напитков и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые повышают вероятность сердечного приступа и инсульта.

Мясо на гриле

Начинается сезон шашлыков и многие готовятся к вылазкам на природу. Однако свои привычки в приготовление пищи стоит пересмотреть. Мясо, приготовленное на гриле при высокой температуре, может стать источником полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и гетероциклических аминов (ГКА), которые считаются потенциальными канцерогенами.

Диетолог и доктор Холли Кламер советует свести риски к минимуму и выбирать мясо, которое требует наименьшего времени для приготовления. Также она советует обязательно использовать маринад, так как он выступает в качестве дополнительного защитного слоя и сокращает время приготовления.