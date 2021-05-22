Ці три популярні продукти можуть зруйнувати ваше здоров'я: список вас здивує

Знайти відмінну форму і залишатися здоровими не так вже й складно. Досить дотримуватися правильного раціону харчування, давати організму регулярне фізичне навантаження та уважно ставитися до того, що є у вашому холодильнику.

Група дієтологів назвала три харчових продукти, від яких потрібно відмовитися, якщо ви не хочете зруйнувати ваше тіло. Про це повідомляє видання Ukrhealth.

Пластівці на сніданок

Цей пункт викличе здивування у багатьох людей, оскільки пластівці вважаються варіантом хорошого і корисного сніданку. Однак дієтолог Алісія Галвін стверджує, що в більшості пластівців присутній цукор, штучні підсолоджувачі та барвники.

"Звичайна порція може містити 12 грамів цукру, що дорівнює приблизно одній столовій ложці цукрового піску. А що стосується білка і клітковини? Всього близько двох грамів кожного в залежності від марки", - розповіла фахівець.

Вона рекомендує обов'язково читати етикетку перед покупкою великої коробки пластівців і переконатися, що там достатньо клітковини та білка, а цукру – мінімум.

Фруктові соки та смузі

Фруктовий сік, смузі в банках або навіть підсолоджений чай з льодом, можуть бути настільки ж шкідливими, як і газовані напої. І наслідки можуть бути дуже негативними - від карієсу до значного збільшення ваги.

Дієтолог Діана Гарігліо-Клелланд зазначила, що є зв'язок між вживанням солодких напоїв і ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, які підвищують ймовірність серцевого нападу та інсульту.

М'ясо на грилі

Починається сезон шашликів і багато хто готується до вилазок на природу. Однак свої звички в приготування їжі варто переглянути. М'ясо, приготоване на грилі при високій температурі, може стати джерелом поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАУ) і гетероциклічних амінів (ГКА), які вважаються потенційними канцерогенами.

Дієтолог і доктор Холлі Кламер радить звести ризики до мінімуму і вибирати м'ясо, яке вимагає найменшого часу для приготування. Також вона радить обов'язково використовувати маринад, оскільки він виступає в якості додаткового захисного шару і скорочує час приготування.