Три помилки, які зроблять гречану кашу прісною і несмачною

Головні помилки при варінні гречки

Відсутність правильно підготовки

Багато хто пропускає важливу процедуру - промивання гречки. Це змиває пил, частинки бруду. Після цього, щоб покращити смакові якості каші, її треба трохи підсушити і відправити на суху сковороду на кілька хвилин.

Саме ця хитрість дозволяє крупі стати насиченою і мати більш яскравий смак.

Довге варіння та надлишок води

Краще користуватися мірними ємностями для того, щоб не помилитись у пропорціях. Класичне співвідношення це 1 до 2. Якщо ввести більше води, то гречка буде водянистою.

Не варто варити кашу понад 15 хвилин. Гарнір повинен сам "дійти" під кришкою.

Відсутність спецій

Окрім солі та перці можна пробувати додавати куркуму, каррі, базилік, паприку та будь-які інші спеції.

Гречка буває різною

Ви можете не знати, але звичайна темна гречка - це вже термічно оброблена крупа. Щоб її приготувати, можна просто залити її окропом і залишити під кришкою на деякий час.

В гречку вбереться вода і вона буде готовою до споживання. Цей спосіб має багато переваг, адже гречана каша таким способом виходить розсипчастою і дуже смачною.

Цікаво, що таку крупу можна навіть заливати холодною водою, бульйоном чи соком. Залиште її на ніч під кришкою, і на ранок порадуйте себе смачним і поживним сніданком.

Зварити гречку - ще та наука (фото: freepik)

А от необроблену крупу, яку називають "білою" чи "зеленою", варити треба обов'язково. Каша з цієї крупи має в'язку консистенцію, і її дуже смачно додавати в суп.

Чим корисна гречка

За словами дієтолога Світлани Фус, гречана крупа містить незамінні амінокислоти - триптофан, лізин і метіонін, клітковину, вітаміни групи В, вітамін РР і Е, залізо, магній, мідь, фосфор та інші макро- і мікроелементи.

У гречаній крупі міститься речовина Д-хіроінозитол. Його класифікують як вітамін В8. Завдяки цій речовині підвищується чутливість тканин організму до інсуліну, краще йде засвоєння цукрів і знижує рівень глюкози в крові, він важливий для підтримки функціонування яєчників.

Більш корисною вважається зелена гречка, яка не зазнала термічної обробки.

Гречану кашу корисно доповнювати і збагачувати тваринним білком. Комбінація тваринного і рослинного білка сприятлива для організму людини. Корисна гречана каша з молоком, м'ясом, сиром і так далі.