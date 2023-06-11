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Три ошибки, которые сделают гречневую кашу пресной и невкусной

Как правильно варить гречку (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гречка - одна из самых популярных украинских каш, которую очень просто готовить, если знать несколько важных нюансов и не допускать банальных ошибок.

Узнайте, как нужно готовить эту кашу, и почему она так полезна - дальше в материале Styler.

Главные ошибки при варке гречки

  • Отсутствие правильной подготовки

Многие пропускают важную процедуру - промывание гречки. Это смывает пыль, частицы грязи. После этого, чтобы улучшить вкусовые качества каши, ее нужно подсушить и отправить на сухую сковороду на несколько минут.

Именно эта уловка позволяет крупе стать насыщенной и иметь более яркий вкус.

  • Длинная варка и избыток воды

Лучше пользоваться мерными емкостями, чтобы не ошибиться в пропорциях. Классическое соотношение это 1 к 2. Если ввести больше воды, то гречка будет водянистой.

Не стоит варить кашу больше 15 минут. Гарнир должен сам "дойти" под крышкой.

  • Отсутствие специй

Кроме соли и перца можно пробовать добавлять куркуму, карри, базилик, паприку и любые другие специи.

Гречка бывает разной

Вы можете не знать, но обычная темная гречка - это уже термически обработанная крупа. Чтобы ее приготовить, можно просто залить ее крутым кипятком и оставить под крышкой на некоторое время.

В гречку впитается вода и она будет готова к употреблению. Этот способ имеет много преимуществ, ведь гречневая каша таким способом получается рассыпчатой и вкусной.

Интересно, что такую крупу можно даже заливать холодной водой, бульоном или соком. Оставьте ее на ночь под крышкой, и на утро порадуйте себя вкусным и питательным завтраком.

Сварить гречку - еще та наука (фото: freepik)

А вот необработанную крупу, которую называют "белой" или "зеленой", варить нужно обязательно. Каша из этой крупы имеет вязкую консистенцию, и ее очень вкусно добавлять в суп.

Чем полезна гречка

По словам диетолога Светланы Фус, гречневая крупа содержит незаменимые аминокислоты - триптофан, лизин и метионин, клетчатку, витамины группы В, витамин РР и Е, железо, магний, медь, фосфор и другие макро- и микроэлементы.

В гречневой крупе содержится вещество Д-хироинозитол. Его классифицируют как витамин B8. Благодаря этому веществу повышается чувствительность тканей организма к инсулину, лучше усваивается сахар и снижает уровень глюкозы в крови, он важен для поддержания функционирования яичников.

Более полезной считается зеленая гречка, не подвергшаяся термической обработке.

Гречневую кашу полезно дополнять и обогащать животным белком. Комбинация животного и растительного белка благоприятна организму человека. Полезна гречневая каша с молоком, мясом, творогом и так далее.

Раньше мы писали, как правильно варить яйца всмятку, чтобы они были идеальными.

Также узнайте, как приготовить омлет, чтобы получилось, словно во французском ресторане.

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