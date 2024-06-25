Три помилки у догляді, які зроблять вашу шкіру жахливою та проблемною

Три головних помилки у догляді за шкірою

Робити макіяж брудними пензлями

Цього робити категорично не потрібно, звикніть до того, що спонжі мають бути чистими перед кожним новим макіяжем. Це займе всього декілька хвилин, але ваша шкіра скаже вам "дякую".

Спонжі, які використовуються для нанесення макіяжу, можуть збирати бруд, зайву косметику, а також масло і шкірний жир. Це може створювати умови для розвитку бактерій, які, в свою чергу, можуть сприяти виникненню проблем з шкірою, таких як акне або подразнення.

Для миття можна використовувати теплу воду та м'яке мило або спеціальні засоби для чищення спонжів. Важливо також дати спонжу добре просохнути після миття перед наступним використанням.

Витирати обличчя рушниками для тіла

Ніколи не витирайте обличчя рушниками для тіла, краще замінити їх на звичайні паперові.

Рушники для тіла частіше використовуються і мають більше можливостей для збирання бактерій і інших забруднень. Використання такого рушника на обличчі може призвести до передачі цих бактерій, що може сприяти виникненню проблем зі шкірою.

Замість цього рекомендується використовувати м'які рушники або спеціалізовані мікрофіброві або бамбукові рушники, призначені спеціально для обличчя. Вони мають ніжну текстуру і менше вірогідності подразнення шкіри.

Чистити зуби після виконання догляду

Косметолог радить спочатку почистити зуби, а потім вже робити свої регулярні процедури по догляду за шкірою. Річ у тому, що при чищенні зубів на обличчя попадає вода та змиває догляд, зокрема крем.