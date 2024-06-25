Три ошибки в уходе, которые сделают вашу кожу ужасной и проблемной

Три главные ошибки в уходе за кожей

Делать макияж грязными кистями

Это делать категорически не нужно, привыкните к тому, что спонжи должны быть чистыми перед каждым новым макияжем. Это займет всего несколько минут, но ваша кожа скажет вам "спасибо".

Спонжи, используемые для нанесения макияжа, могут собирать грязь, лишнюю косметику, а также масло и кожный жир. Это может создавать условия для развития бактерий, которые, в свою очередь, могут способствовать возникновению проблем с кожей, таких как акне или раздражение.

Для мытья можно использовать теплую воду и мягкое мыло или специальные чистящие спонжи. Важно также дать спонжу хорошо просохнуть после мытья перед последующим использованием.

Вытирать лицо полотенцами для тела

Никогда не вытирайте лицо полотенцами для тела, лучше заменить их на обычные бумажные.

Полотенца для тела чаще используются и имеют больше возможностей для сбора бактерий и других загрязнений. Использование такого полотенца на лице может привести к передаче этих бактерий, что может привести к возникновению проблем с кожей.

Вместо этого рекомендуется использовать мягкие полотенца или специализированные микрофибровые или бамбуковые полотенца, предназначенные специально для лица. Они имеют нежную текстуру и меньше вероятности раздражения кожи.

Чистить зубы после выполнения ухода

Косметолог советует сначала почистить зубы, а затем уже делать свои регулярные процедуры по уходу за кожей. Дело в том, что при чистке зубов на лицо попадает вода и смывает уход, в том числе крем.