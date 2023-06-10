Такий макіяж зробить жінку значно молодшою: 5 простих секретів

У гонитві за молодістю багато жінок вдаються до деяких трюків, аби приховати лишні кілька років. Зокрема, вдало підібрана зачіска та одяг неабияк омолоджують жінку. Окрім того, не слід забувати про макіяж, який може візуально омолодити.

Про це пише Elle .

Легка натуральна основа

Досягти молодого вигляду обличчя не вдасться, якщо наносити багато хайлайтера. Шкіра повинна випромінювати власне сяйво.

Обов’язково уникайте матуючої основи. Кожен косметичний засіб з матуючою формулою помітний і підкреслює зморшки.

Виразні брови

Тонкі, вищипані брови - це тренд, який залишився в минулому. Зараз у моді "пір’яні" об'ємні брови.

Густі брови створюють ілюзію молодшого вигляду обличчя. Вибирайте гелі для брів зі щіточкою або ручки з тонким кінчиком.

Який макіяж омолоджує (instagram)

Рум'яна

Рум'яні щоки відновлюють колір обличчя та надають йому молодості. Рум’яна з мерехтливим фінішем висвітлюють будь-який відтінок шкіри.

Якщо у вас на обличчі сильні почервоніння, то уникайте рум'ян кольору фуксії - вони ще більше нададуть подразненого вигляду.

Рум'яна омолодить обличчя (instagram)

Вії

Ніщо так не робить погляд виразнішим, як довгі вії. Використовуйте туш, щоб додати об’єм верхнім і нижнім віям.

Підкресліть губи

З часом у зрілих жінок губи втрачають чіткий контур і об'єм - це пов'язано з природною втратою колагену. Тому невід'ємним елементом омолоджуючого макіяжу повинні стати підкреслені губи.

Щоб відновити їхню молодість і симетричну форму - підкресліть їх олівцем для губ, а потім нанесіть помаду того ж кольору.