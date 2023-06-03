Три бытовые привычки, из-за которых ваши счета за коммуналку растут в разы

Сохранить свой бюджет поможет разумный подход к пользованию коммунальными услугами. В частности, есть ряд привычек, по которым растет употребление электроэнергии и это, соответственно, приводит к увеличению оплаты за услуги.

О том, каких привычек стоит избавиться, чтобы платить меньше за коммунальные услуги, пишет Express .

Неправильно настраиваете термостат водонагревателя

Эксперты заявили, что нагревать в бойлере воду выше 50 градусов - бессмысленно и дорого.

Также они советуют установить таймер внутри душа. Он будет напоминать об ограничении использования горячей воды.

Еще одним хорошим вариантом может быть установка солнечных панелей. Но этот вариант подойдет тем, у кого частный дом.

Забываете выключить свет и приборы

Эксперты по вопросам энергетики подчеркивают, что из-за этой привычки больше всего увеличивается употребление энергии.

Однако этой привычки очень легко избавиться - просто выключайте свет и приборы, когда они не используются.

Также можно установить систему "умный дом", которая будет регулировать эти процессы. Она работает с приложением, которое дистанционно контролирует освещение в доме через смартфон.

Слишком часто открываете холодильник

Эти несколько секунд или даже минут, на которые люди оставляют холодильник открытым, приводят к значительной потере энергии.

В среднем люди тратят около 10 часов в год, глядя на свой открытый холодильник или морозильную камеру. Это время составляет 7% общего употребления энергии устройством.

Специалисты советуют выработать привычку открывать холодильник и морозильную камеру только при необходимости.