Три бытовые привычки, из-за которых ваши счета за коммуналку растут в разы
Сохранить свой бюджет поможет разумный подход к пользованию коммунальными услугами. В частности, есть ряд привычек, по которым растет употребление электроэнергии и это, соответственно, приводит к увеличению оплаты за услуги.
О том, каких привычек стоит избавиться, чтобы платить меньше за коммунальные услуги, пишет Express.
Неправильно настраиваете термостат водонагревателя
Эксперты заявили, что нагревать в бойлере воду выше 50 градусов - бессмысленно и дорого.
Также они советуют установить таймер внутри душа. Он будет напоминать об ограничении использования горячей воды.
Еще одним хорошим вариантом может быть установка солнечных панелей. Но этот вариант подойдет тем, у кого частный дом.
Забываете выключить свет и приборы
Эксперты по вопросам энергетики подчеркивают, что из-за этой привычки больше всего увеличивается употребление энергии.
Однако этой привычки очень легко избавиться - просто выключайте свет и приборы, когда они не используются.
Также можно установить систему "умный дом", которая будет регулировать эти процессы. Она работает с приложением, которое дистанционно контролирует освещение в доме через смартфон.
Слишком часто открываете холодильник
Эти несколько секунд или даже минут, на которые люди оставляют холодильник открытым, приводят к значительной потере энергии.
В среднем люди тратят около 10 часов в год, глядя на свой открытый холодильник или морозильную камеру. Это время составляет 7% общего употребления энергии устройством.
Специалисты советуют выработать привычку открывать холодильник и морозильную камеру только при необходимости.
Раньше мы писали о том, как экономить на коммунальных услугах.
Читайте также о том, что некоторые украинцы могут потерять субсидии - детали.