Три основні вправи, щоб бути енергійним цілий день. Ідеальний варіант для зайнятих людей

Бьорпі

Бьорпі - це комплексна вправа, яка опрацьовує кілька груп м’язів і швидко прискорює пульс. Цей рух поєднує в собі присідання, віджимання та стрибок, що робить його чудовим вибором для покращення серцево-судинної витривалості та м’язової сили.

Виконуючи бьорпі, ви не тільки збільшуєте свою аеробну здатність, але й покращуєте координацію та баланс. Крім того, ця вправа вивільняє ендорфіни, які можуть мати позитивний вплив на ваш настрій та енергію.

Махи гирею (можна гантелею)

Махи з гирями - ще одна ключова вправа в CrossFit. Цей динамічний рух зосереджується в першу чергу на м’язах стегон, сідниць і нижньої частини спини, одночасно забезпечуючи чудовий стимул для серцево-судинної системи. Махи гирями сприяють розвитку м'язової сили і витривалості. Включивши цю вправу у свій розпорядок дня, ви покращите міцність і стабільність ядра, підвищуючи частоту серцевих скорочень, таким чином допомагаючи спалювати калорії та забезпечуючи тривалий заряд енергії.

Стрибки

І нарешті, стрибки з платформи або стільця - це пліометрична вправа, яка покращує вибуховість і спритність. Стрибки на платформі не тільки зміцнюють ноги та тіло, але й прискорюють пульс. Цей рух розвиває силу ніг і вибухову силу, одночасно покращуючи координацію і баланс. Адреналін, який виділяється під час стрибків із боксу, додасть вам додаткової енергії, щоб зустріти день з бадьорістю