Названо найкращі тренування для людей 40+. Вони за мить підтягнуть тіло
Кросфіт набув популярності в останні роки як ефективна форма тренувань, яка поєднує в собі силу, витривалість і фізичну форму. Хоча це часто асоціюється з молодшими людьми, все більше і більше дорослих старше 40 років включають цю дисципліну в свої тренування. І це дуже правильно.
Чому ці тренування ефективні для людей після 40, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Що нам відомо про кросфіт?
Для тих, хто хоче почати займатися кросфітом після 40 років, важливо заздалегідь проконсультуватися з лікарем, щоб переконатися, що немає попередніх захворювань, які можуть ускладнити виконання вправ.
Важливо починати повільно; бажано починати з коротких тренувань і помірної інтенсивності, щоб дати організму можливість поступово адаптуватися.
Обирайте досвічених інструкторів, які мають досвід роботи з людьми цього віку або початківцями.
Слухати своє тіло та звертати увагу на те, як воно себе почуває під час і після тренування, важливо, щоб уникнути травм і повною мірою скористатися перевагами CrossFit.
Які переваги кросфіту для людей 40+?
Заняття кросфітом після 40 років мають багато переваг. По-перше, він покращує здоров’я серцево-судинної системи, включаючи вправи високої інтенсивності, які збільшують аеробні можливості та знижують ризик серцевих захворювань.
Ба більше, силові тренування допомагають боротися з природною втратою м’язової маси, яка відбувається з віком, що призводить до більшої сили та функціональності в повсякденній діяльності.
Також спостерігається покращення гнучкості та рухливості, що має вирішальне значення для запобігання травмам та підтримання активного способу життя.
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