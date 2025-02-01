Три основных упражнения, чтобы быть энергичным целый день. Идеальный вариант для занятых людей

Берпи

Берпи - это комплексное упражнение, которое прорабатывает несколько групп мышц и быстро ускоряет пульс. Это движение сочетает в себе приседания, отжимания и прыжок, что делает его отличным выбором для улучшения сердечно-сосудистой выносливости и мышечной силы.

Выполняя берпи, вы не только увеличиваете свою аэробную способность, но и улучшаете координацию и баланс. Кроме того, это упражнение высвобождает эндорфины, которые могут оказать положительное влияние на ваше настроение и энергию.

Махи гирей (можно гантелей)

Махи с гирями - еще одно ключевое упражнение в CrossFit. Это динамичное движение сосредотачивается в первую очередь на мышцах бедер, ягодиц и нижней части спины, одновременно обеспечивая отличный стимул для сердечно-сосудистой системы. Махи гирями способствуют развитию мышечной силы и выносливости. Включив это упражнение в свой распорядок дня, вы улучшите прочность и стабильность ядра, повышая частоту сердечных сокращений, таким образом помогая сжигать калории и обеспечивая длительный заряд энергии.

Прыжки

И наконец, прыжки с платформы или стула - это плиометрическое упражнение, которое улучшает взрывчатость и ловкость. Прыжки на платформе не только укрепляют ноги и тело, но и ускоряют пульс. Это движение развивает силу ног и взрывную силу, одновременно улучшая координацию и баланс. Адреналин, который выделяется во время прыжков с бокса, придаст вам дополнительной энергии, чтобы встретить день с бодростью