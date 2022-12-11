Три нових салати "Оселедець під шубою": так ви ще не готували!

Заправка для кожного салату однакова:

Часник - 1 зубчик

Яблуко - 1/2 шт.

Рослинна олія - 50 мл

Сіль, чорний мелений перець - 1 щіпка

Майонез - 300 г

Натріть зубчик часнику, шматочок яблука, додайте олію, посоліть і поперчіть за смаком і додайте майонез. Перемішайте до однорідності.

Розберіть оселедець. Натріть овочі і яйця в окрему посудину і перемішайте із заправкою.

"Лінива шуба"

Складники:

Яйце - 10 шт.

Морква (відварена) - 250 г

Картопля (відварена) - 250 г

Буряк (відварений) - 400 г

Оселедець слабосолоний (філе) - 200 г

Розріжте навпіл три яйця, відділіть жовтки від білків. Поріжте оселедець крупними шматками.

Нафаршируйте кожне яйце: спочатку морква, потім картопля, потім оселедець і буряк. Зверху потріть жовток.

"Мусова шуба"

Складники:

Буряк - 150 г (цільний) + 350 г тертий

Желатин - 10 г

Вода гаряча - 70 мл

Хліб - 2 тости

Морква (відварена) - 250 г

Яйця курячі - 5 шт.

Картопля (відварена) - 250 г

Оселедець малосольний (філе) - 200 г

Наріжте буряк кубиком і засипте в блендер. Розчиніть желатин до однорідності в гарячій воді. Залийте ним буряк і перебийте до однорідності.

Візьміть силіконову форму. Покладіть вниз вирізаний по формі тост і сформуйте салат. Покладіть на хліб овочі, перемішані із заправкою: спочатку моркву, потім яйце, картоплю, нарізаний кубиком оселедець. Зверху - натертий буряк.

Відділіть масу від форми ножем по краю і залийте желатиново-буряковою масою. Поставте в холодильник на 1,5 години. Викладіть на тарілку.

"Лосось під шубою"

Складники:

Сьомга малосольна - 200 г

Картопля (відварена) - 250 г

Горошок консервований - 100 г

Морква (відварна) - 250 г

Яйце куряче - 5 шт.

Сир - 100 г

Буряк (відварений) - 450 г

Зелена цибуля - 1/2 пучка

Наріжте частину лосося тонкими слайсами, іншу частину - крупним кубиком. Складіть кубики на дно гарного великого фужеру чи салатниці.

Зверху - картопля, горошок, морква, яйце. Прикрасьте слайсами лосося, сиром. Останній шар - буряк і прикрасьте нарізаною дрібно цибулею.