Три нових салати "Оселедець під шубою": так ви ще не готували!

Салат Оселедець під шубою, або в народі "Шуба", вже не один десяток років прикрашає наші новорічні столи. Пропонуємо відійти від шаблону і спробувати три нові небанальні рецепти.
Своїми знаннями поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, бренд-шеф кількох одеських ресторанів, фундатор власної кулінарної школи.
Натріть зубчик часнику, шматочок яблука, додайте олію, посоліть і поперчіть за смаком і додайте майонез. Перемішайте до однорідності.
Розберіть оселедець. Натріть овочі і яйця в окрему посудину і перемішайте із заправкою.
Складники:
Розріжте навпіл три яйця, відділіть жовтки від білків. Поріжте оселедець крупними шматками.
Нафаршируйте кожне яйце: спочатку морква, потім картопля, потім оселедець і буряк. Зверху потріть жовток.
Складники:
Наріжте буряк кубиком і засипте в блендер. Розчиніть желатин до однорідності в гарячій воді. Залийте ним буряк і перебийте до однорідності.
Візьміть силіконову форму. Покладіть вниз вирізаний по формі тост і сформуйте салат. Покладіть на хліб овочі, перемішані із заправкою: спочатку моркву, потім яйце, картоплю, нарізаний кубиком оселедець. Зверху - натертий буряк.
Відділіть масу від форми ножем по краю і залийте желатиново-буряковою масою. Поставте в холодильник на 1,5 години. Викладіть на тарілку.
Складники:
Наріжте частину лосося тонкими слайсами, іншу частину - крупним кубиком. Складіть кубики на дно гарного великого фужеру чи салатниці.
Зверху - картопля, горошок, морква, яйце. Прикрасьте слайсами лосося, сиром. Останній шар - буряк і прикрасьте нарізаною дрібно цибулею.
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