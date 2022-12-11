Три новых салата "Селедка под шубой": так вы еще не готовили!

Салат Селедка под шубой, или в народе "Шуба", уже не один десяток лет украшает наши новогодние столы. Предлагаем отойти от шаблона и попробовать три новых небанальных рецепта.
Своими знаниями поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов, основатель собственной кулинарной школы.
Натрите зубчик чеснока, кусочек яблока, добавьте масло, посолите и поперчите по вкусу и добавьте майонез. Перемешайте до однородности.
Разберите сельдь. Натрите овощи и яйца в отдельную посуду и перемешайте с заправкой.
Составляющие:
Разрежьте пополам три яйца, отделите желтки от белков. Порежьте сельдь крупными кусками.
Нафаршируйте каждое яйцо: сначала морковь, затем картофель, затем сельдь и свекла. Сверху потрите желток.
Составляющие:
Нарежьте свеклу кубиком и засыпьте в блендер. Растворите желатин до однородности в горячей воде. Залейте им свеклу и перебейте до однородности.
Возьмите силиконовую форму. Положите вниз вырезанный по форме тост и сформуйте салат. Положите на хлеб овощи, перемешанные с заправкой: сначала морковь, затем яйцо, картофель, нарезанный кубиком сельдь. Сверху – натертая свекла.
Отделите массу от формы ножом по краю и залейте желатиново-свекольной массой. Поставьте в холодильник на 1,5 часа. Выложите на тарелку.
Составляющие:
Нарежьте часть лосося тонкими слайсами, другую часть – крупным кубиком. Сложите кубики на дно красивого большого фужера или салатницы.
Сверху – картофель, горошек, морковь, яйцо. Украсьте слайсами лосося, сыром. Последний слой – свекла и украсьте нарезанным мелко луком.
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