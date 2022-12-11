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Три новых салата "Селедка под шубой": так вы еще не готовили!

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Воскресенье 11 декабря 2022 09:01
Три новых салата "Селедка под шубой": так вы еще не готовили! Три новых салата "Селедка под шубой" (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Салат Селедка под шубой, или в народе "Шуба", уже не один десяток лет украшает наши новогодние столы. Предлагаем отойти от шаблона и попробовать три новых небанальных рецепта.

Своими знаниями поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов, основатель собственной кулинарной школы.

Заправка для каждого салата одинакова:

  • Чеснок – 1 зубчик
  • Яблоко – 1/2 шт.
  • Растительное масло – 50 мл
  • Соль, черный молотый перец - 1 щепотка
  • Майонез – 300 г

Натрите зубчик чеснока, кусочек яблока, добавьте масло, посолите и поперчите по вкусу и добавьте майонез. Перемешайте до однородности.

Разберите сельдь. Натрите овощи и яйца в отдельную посуду и перемешайте с заправкой.

"Ленива шуба"

Составляющие:

  • Яйцо – 10 шт.
  • Морковь (отварная) – 250 г
  • Картофель (отварной) – 250 г
  • Свекла (отварная) – 400 г
  • Сельдь слабосоленая (филе) – 200 г

Разрежьте пополам три яйца, отделите желтки от белков. Порежьте сельдь крупными кусками.

Нафаршируйте каждое яйцо: сначала морковь, затем картофель, затем сельдь и свекла. Сверху потрите желток.

"Мусовая шуба"

Составляющие:

  • Свекла – 150 г (цельная) + 350 г тертая
  • Желатин – 10 г
  • Вода горячая – 70 мл
  • Хлеб – 2 тоста
  • Морковь (отварная) – 250 г
  • Яйца куриные – 5 шт.
  • Картофель (отварной) – 250 г
  • Сельдь малосольная (филе) – 200 г

Нарежьте свеклу кубиком и засыпьте в блендер. Растворите желатин до однородности в горячей воде. Залейте им свеклу и перебейте до однородности.

Возьмите силиконовую форму. Положите вниз вырезанный по форме тост и сформуйте салат. Положите на хлеб овощи, перемешанные с заправкой: сначала морковь, затем яйцо, картофель, нарезанный кубиком сельдь. Сверху – натертая свекла.

Отделите массу от формы ножом по краю и залейте желатиново-свекольной массой. Поставьте в холодильник на 1,5 часа. Выложите на тарелку.

"Лосось под шубой"

Составляющие:

  • Семга малосольная – 200 г
  • Картофель (отварной) – 250 г
  • Горошек консервированный – 100 г
  • Морковь (отварная) – 250 г
  • Яйцо куриное – 5 шт.
  • Сыр – 100 г
  • Свекла (отварная) – 450 г
  • Зеленый лук – 1/2 пучка

Нарежьте часть лосося тонкими слайсами, другую часть – крупным кубиком. Сложите кубики на дно красивого большого фужера или салатницы.

Сверху – картофель, горошек, морковь, яйцо. Украсьте слайсами лосося, сыром. Последний слой – свекла и украсьте нарезанным мелко луком.

Также читайте, как приготовить идеальную "Шубу" по проверенному рецепту.

Кроме того узнайте о вкусной закуске, лучше салата "Из крабовых палочек".

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