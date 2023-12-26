Три незвичні закуски з червоної ікри до святкового столу

Червона ікра - це дуже смачна та корисна закуска. З нею ви можете зробити незвичні страви. які приємно здивують.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блогера Дарину Дорошкевич в Instagram.
Бурякові конвертики
Один запечений буряк тонко нарізати кружальцями, розрізати кружальце навпіл.
Зробити начинку: 100 г крем-сиру змішати з 1 чайною ложкою чебрецю.
Викласти начинку на половинку кружальця, накрити другою половинкою. Зверху викласти багато червоної ікри. Ця страва підійде, якщо ви купили пересолену ікру - буряк компенсує зайву солоність.
Оладки з ікрою
Просто готуєте оладки, але дуже маленькі. Зверху викладаєте ікру, прикрашаєте зеленню. Традиційний смак та незвична подача.
Яйця з ікрою
Відварити 3 яйця. Розрізати яйця навпіл. Дістати жовтки, змішати їх з 75 г крем-сиру, обовʼязково підсолити (можна ще зелені додати). Начинку закласти на місце жовтка, сформувати гірочку, зверху викласти багато ікри.
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