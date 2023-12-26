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Три незвичні закуски з червоної ікри до святкового столу

Рецепти закусок з червоною ікрою (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Червона ікра - це дуже смачна та корисна закуска. З нею ви можете зробити незвичні страви. які приємно здивують.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блогера Дарину Дорошкевич в Instagram.

Три незвичні закуски з ікрою

Бурякові конвертики

Один запечений буряк тонко нарізати кружальцями, розрізати кружальце навпіл.
Зробити начинку: 100 г крем-сиру змішати з 1 чайною ложкою чебрецю.
Викласти начинку на половинку кружальця, накрити другою половинкою. Зверху викласти багато червоної ікри. Ця страва підійде, якщо ви купили пересолену ікру - буряк компенсує зайву солоність.

Оладки з ікрою

Просто готуєте оладки, але дуже маленькі. Зверху викладаєте ікру, прикрашаєте зеленню. Традиційний смак та незвична подача.

Яйця з ікрою

Відварити 3 яйця. Розрізати яйця навпіл. Дістати жовтки, змішати їх з 75 г крем-сиру, обовʼязково підсолити (можна ще зелені додати). Начинку закласти на місце жовтка, сформувати гірочку, зверху викласти багато ікри.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про рецепт соковитої курки в пиві на Новий рік.

Окрім цього, нещодавно вже стало відомо, скільки може стояти кутя в холодильнику і чи можна її викидати.

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