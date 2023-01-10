Три несподівані причини, чому чоловік може боятися жінку

Вона надто гарна в його очах

Як би це не звучало дивно, але чоловіки часто дають задній хід через те, що вважають жінку неймовірно класною. Логіки тут майже немає, але в такі хвилини навіть найвпевненіші в собі чоловіки починають думати щось у стилі: "ні, я їй точно не пара, я не зроблю її щасливою".

Рідкісний чоловік може зізнатися, що раптово почувається вкрай невпевнено поряд з жінкою, яка йому дуже сподобалася. Через це чоловік часто відкладає спроби зблизитися і вибирає собі роль її друга. У такій ситуації щастя буде тим жінкам, котрі можуть зробити перший крок самостійно.

Жінка надто гарна

Неймовірний парадокс життя - чим красивіша жінка і чим більше вона приділяє уваги своїй зовнішності, щоб справити враження на чоловіка, тим більше вона їх відлякує. Звичайно ж, існує багато чоловіків, яких красою не налякаєш і рано чи пізно сміливець знайдеться.

Але часто буває так, що чоловік, який виявляв симпатію, раптово зникає без пояснення причин. І жінка ламає голову в здогадках, що сталося. А відповідь досить проста - чим красивіша жінка, тим більше різних думок та страхів у чоловіків.

Хтось упевнений, що така гарна жінка напевно має багато кавалерів, і конкуренція надто висока. А хтось тікає, бо впевнений – гарна жінка буде постійним приводом для ревнощів та конфліктів з іншими чоловіками. Ну і найрідкісніший варіант - деякі чоловіки впевнені, що вродлива жінка завдасть лише проблем, оскільки сильні почуття до неї затьмарять абсолютно все і відберуть у нього свободу.

Чоловіка лякає успіх жінки

Для чоловіка реалізація в бізнесі, кар'єрі, професії, через будь-яке соціальне досягнення - дуже важливе. Це надає їм впевненості та підвищує самооцінку. У світі жінок досягнення успіху працює трохи інакше, і часто така жінка має сильний та твердий характер.

Миритися з розумною, сильною та твердою жінкою, яка ще й може обійти у бізнесі чи кар'єрі, може далеко не кожен чоловік. Набагато частіше їх приваблюють ніжні та милі жінки, які не претендують на роль лідера.

Чоловіки чомусь впевнені, що успішні жінки почнуть у стосунках виявляти авторитарність, пригнічувати свого партнера або повністю віддаватися своїй кар'єрі. Від таких думок у чоловіка зникає бажання зблизитись, і він може зникнути з життя жінки без пояснень.