Сім таємних ворогів ваших стосунків, які щодня руйнують кохання

Маніпуляції, ігри, хитрощі, суперництво та інші таємні гріхи кожного – всьому цьому не місце у гармонійних та зрілих романтичних стосунках. Ці вороги поступово руйнують близькість, довіру та взаєморозуміння.

Стосунки здаються стабільними та хорошими, але близькість зникає, а з порозумінням стає все складніше і складніше. І це все через таємні вороги, які поступово руйнують ваші стосунки.

Які сім ворогів можуть зруйнувати ваші стосунки дуже швидко – читайте у матеріалі Styler.

Приховані маніпуляції

Приховані маніпуляції або ігри обернуться негативними наслідками для ваших стосунків. Якщо ваш партнер щось сказав, зробив неправильно чи не так, як би вам хотілося, то в хід ідуть різні маніпуляції. Зазвичай їх використовують, щоб "покарати" партнера, наприклад – ігнорування, мовчання, тимчасова пауза у спілкуванні. І навіть найнешкідливіші способи маніпуляції вбивають почуття у стосунках – з часом.

Плітки

У вас у стосунках щось йде не так і ви замість відвертої розмови з половинкою, йдете до подруг, друзів, мам, колег. Розповідаючи всім підряд про свої проблеми, ви швидко можете залишитись без стосунків.

Друзі можуть використовувати інформацію проти вас, розповісти її ще комусь, прикрасивши подробицями. І все це виросте в снігову кулю, яка може все зруйнувати в один момент.

Порівняння з іншими

У розмовах зі своїм партнером випадково чи спеціально ви порівнюєте його з кимось ще, хто на вашу думку, набагато кращий. Дорікнути чи повідомити, що чийсь чоловік чи дружина роблять краще, заробляють більше, готують смачніше, у ліжку поводяться активніше. Навіть якщо без конкретної людини, а в стилі "ось інші дружини" чи "інші чоловіки" - це вкрай згубно для стосунків.

Напевно, кожен із нас хоча б раз порівнював своїх партнерів із кимось ще. Але якщо постійно дорікати половинці в не ідеальності, то ви дуже швидко залишитеся на самоті. Ваш партнер почне сумніватися в собі, обросте комплексами або дійде висновку, що він вам не підходить і розірве стосунки.

Зайвий спокій

Ви здивуєтеся, але надмірний спокій так само негативно відбивається на стосунках, як і постійні драми. Якщо ви рідко виявляєте емоції та реакції, то ваш партнер вирішить, що почуттів вже не залишилося і вам глибоко на все фіолетово. Є навіть ризик, що партнер спеціально почне робити щось нестандартне, щоб привернути увагу.

Є й інший бік - уявний спокій. Це, коли ви замість відвертих розмов і прояснення всіх проблем, мовчите і вдаєте, що у вас все добре. Такі стосунки подібні до струмка, який просто засихає через каміння, якими його придавило.

Всепрощення

Постійне всепрощення теж може вбити кохання. Партнер буде нахабно користуватися вашою добротою та бажанням зберегти стосунки за будь-яку ціну. Спочатку його лякатиме перспектива помилитися, зробити вам боляче, а потім він побачить ваш характер і просто сяде вам на шию. Все прощати категорично не можна, інакше ви втратите цінність в очах вашого партнера.

Постійні образи на слова та фрази

Коли емоції накривають з головою, а частіше так буває під час сварок, багато пар починають змагання в стилі "хто кому зробить болючіше". У хід йдуть жорсткіші провокації, грубе з'ясування стосунків, нагадування про старі помилки - і все це відволікає пару від нагальної проблеми. Випливти з такої сварки дуже складно, і вони стають початком розриву стосунків.

Якщо ви не чуєте на свою адресу образ і звинувачень постійно, а рідко зривається різке висловлювання, сильно ображатися не варто. Вони зазвичай сигналізують про страх вашого партнера. Якщо ви відреагуєте спокійно, то близька людина не захоче "вколоти" вас ще сильніше. Якщо ви вирішите роздмухати з мухи слона, то конфлікт може затягнутися або повністю зруйнувати все.

Підкуп скривдженого

Цей спосіб примирення використовують у багатьох сім'ях. Якщо один із партнерів завинив, то як вибачення купують подарунок. Варто зробити помилку, як тут же біжить до магазину за квітами або ж шукає інший спосіб порадувати свою половинку.

Здавалося б, що поганого в такому примиренні? Річ у тому, що таким способом зазвичай уникають обговорення проблеми та відвертої розмови. І натомість дарують подарунок.

Перші рази ця схема спрацьовує, а потім проблеми починають накопичуватись, і партнер після отримання чергового подарунка не радіє, бо знає, що за ним ховається. І настане день, коли незадоволення накопичиться у такому обсязі, що жодні подарунки не зможуть виправити ситуацію.