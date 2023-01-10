Три неожиданные причины, почему мужчина может бояться женщину

Она слишком хороша в его глазах

Как бы это не звучало странно, но мужчины часто дают задний ход из-за того, что считают женщину невероятно классной. Логики тут почти нет, но в такие минуты даже самые уверенные в себе мужчины начинают думать что-то в стиле: "нет, я ей точно не пара, я не сделаю ее счастливой".

Редкий мужчина может признаться, что внезапно чувствует себя крайне неуверенно рядом с женщиной, которая ему очень понравилась. Из-за этого мужчина часто откладывает попытки сблизиться и выбирает для себя роль ее друга. В такой ситуации счастье будет тем женщинам, которые могут сделать первый шаг самостоятельно.

Женщина слишком красива

Невероятный парадокс жизни - чем красивее женщина и чем больше она внимания уделяет своей внешности, чтобы произвести впечатление на мужчину, тем больше она их отпугивает. Конечно же, существует много мужчин, которых красотой не напугаешь и рано или поздно смельчак отыщется.

Но часто бывает и так, что мужчина, который проявлял симпатию, внезапно исчезает без объяснения причин. И женщина ломает голову в догадках, что же произошло. А ответ довольно прост - чем красивее женщина, тем больше разных мыслей и страхов у мужчин.

Кто-то уверен, что у такой красивой женщины наверняка есть много кавалеров, и конкуренция слишком высока. А кто-то убегает, так как уверен - красивая женщина будет постоянным поводом для ревности и конфликтов с другими мужчинами. Ну и самый редкий вариант - некоторые мужчины уверены, что красивая женщина причинит только проблемы, так как сильные чувства к ней затмят абсолютно все и отберут у него свободу.

Мужчину пугает успех женщины

Для мужчины реализация в бизнесе, карьере, профессии, через любое социальное достижение - очень важно. Это придает им уверенности и повышает самооценку. В мире женщин достижение успеха работает немного по-другому, и часто такая женщина имеет сильный и твердый характер.

Мириться с умной, сильной и твердой женщиной, которая еще и может обойти в бизнесе или карьере, может далеко не каждый мужчина. Намного чаще их привлекают нежные и милые женщины, которые не претендуют на роль лидера.

Мужчины почему-то уверены, что успешные женщины начнут в отношениях проявлять авторитарность, угнетать своего партнера или же будут полностью отдаваться своей карьере. От таких мыслей у мужчины пропадает желание сблизиться, и он может исчезнуть из жизни женщины без объяснений.