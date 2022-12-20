Що чоловіки ніколи не прощають жінкам: у цьому списку лише чотири пункти

Чоловіки жінкам прощають дуже багато речей і часом готові ставитися до них поблажливо. Але є чотири пункти, які чоловіки своїм жінкам не зможуть пробачити ніколи.

Що саме чоловіки вибачити жінкам не можуть – читайте у матеріалі Styler.

Зрада

Існують сім'ї, де таку ситуацію змогли подолати, але це – поодинокі випадки. Найчастіше чоловіки не можуть пробачити жінці зраду. І це може бути не тільки фізична зрада, а й душевна чи сердечна.

Для чоловіків зрада - не просто зрада, а чіткий сигнал, що жінці він байдужий і всі стосунки між ними, почуття і пристрасть - лише ілюзія. Це справді удар нижче пояса.

Приниження

Якщо жінка принижує чоловіка і робить ще й привселюдно – це буде образою практично на все життя. Чоловік за природою здобувач та завойовник, його функція – захищати, оберігати. І якщо у відповідь він отримує приниження, то пробачити це не зможе.

Відмова

Найбільший страх будь-якого, навіть найвпевненішого в собі чоловіка, це – відмова. Відмова може бути в сексуальній близькості або від спільних стосунків в принципі. Для чоловіків відмова в чомусь, що має для нього величезне значення, рівносильна посилу: ти невдаха, я тебе не поважаю.

Порівняння

Ще одна ситуація, за якої чоловіки не зможуть пробачити жінці – це порівняння з іншим чоловіком. Особливо невдале. Чоловік для коханої жінки має бути єдиним і неповторним, найкращим на всьому білому світі. І докази, що це не так – сильно ображають чоловіка.