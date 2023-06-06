Три найгірші помилки в харчуванні дитини, які шкодять здоров'ю

Батьки завжди турбуються про здоров’я своїх дітей та бажають їм найкращого. Однак іноді, вони використовують некоректні підходи в плані харчування. Наслідки помилок у годуванні дітей можна побачити навіть через багато років.
Про те, які помилки в харчуванні шкодять здоров'ю дитини, розповіла дитячий дієтолог Ганна Бойко у своєму Instagram.
Солодкий сніданок - молочна каша, мюслі/ пластівці з молоком, солодка їжа тощо. Такі ранкові прийоми їжі призводять до порушення харчової поведінки в майбутньому.
Подібні сніданки не збалансовані, оскільки не містять в потрібній кількості білків, жирів, вуглеводів та овочів.
Замість трьох-чотирьох прийомів їжі, дитина має 7-8 перекусів. Це тягне за собою два варіанти:
Перекуси фруктами, печивом, солодощами призводять до "інсулінових гойдалок" (гормон, що відповідає за зниження цукру в крові) і як наслідок, швидкого голоду, роздратованості, поганого сну.
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