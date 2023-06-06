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Три найгірші помилки в харчуванні дитини, які шкодять здоров'ю

Ці найгірші помилки в харчуванні, які шкодять здоров'ю дитини (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Батьки завжди турбуються про здоров’я своїх дітей та бажають їм найкращого. Однак іноді, вони використовують некоректні підходи в плані харчування. Наслідки помилок у годуванні дітей можна побачити навіть через багато років.

Про те, які помилки в харчуванні шкодять здоров'ю дитини, розповіла дитячий дієтолог Ганна Бойко у своєму Instagram.

Солодкі сніданки

Солодкий сніданок - молочна каша, мюслі/ пластівці з молоком, солодка їжа тощо. Такі ранкові прийоми їжі призводять до порушення харчової поведінки в майбутньому.

Подібні сніданки не збалансовані, оскільки не містять в потрібній кількості білків, жирів, вуглеводів та овочів.

Хаотичне харчування

Замість трьох-чотирьох прийомів їжі, дитина має 7-8 перекусів. Це тягне за собою два варіанти:

  • діти їдять, коли є їжа, або коли дуже зголодніють, внаслідок цього порції великі або занадто малі й тому перетравити якісно їжу не вийде (ймовірно не вистачить ферментів)
  • дитина постійно жує, як правило, борошняне, солодке, фрукти. Це формує незбалансоване харчування, внаслідок чого дефіцит поживних речовин, що може призвести до хвороб.

Перекуси фруктами, печивом, солодощами

Перекуси фруктами, печивом, солодощами призводять до "інсулінових гойдалок" (гормон, що відповідає за зниження цукру в крові) і як наслідок, швидкого голоду, роздратованості, поганого сну.

Раніше ми розповідали, який вітамін вкрай необхідний для здоров'я і розвитку дитини.

Також читайте, як привчити малюка їсти овочі та фрукти.

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