Педіатр назвав вітамін, який вкрай необхідний для здоров'я і розвитку дитини

Для нормального розвитку малюка йому потрібні вітаміни та мінерали. Брак цих елементів може призвести до порушень в організмі та негативно відбитись на здоров'ї дитини.

Педіатр Ігор Мельник розповів на своїй сторінці в Instagram, який вітамін є вкрай важливим для повноцінного розвитку малюка.

Що таке вітамін В6 і чому він важливий для дітей

"В6 - водорозчинний вітамін, який важливий для правильного росту і розвитку дітей. Він бере участь у виробленні енергії, розвитку мозку, імунної функції, а також у білковому обмін і формуванні еритроцитів. Він необхідний для нормального функціонування центральної і периферійної нервової системи", - пояснює лікар.

Причини дефіциту цього вітаміну:

погане харчування;

деякі захворювання, такі як целіакія, хвороба Крона та інші кишково-шлункові розлади;

ліки;

підвищені потреби.

Дефіцит цього вітаміну В6 у дітей проявляється слабкістю та втомою. Також порушується ріст і розвиток, з'являються висипання на шкірі, подразнення, вугрі, фурункули. У дітей може часто змінюватись настрій, вони стають роздратованими.

Ознаками браку можуть бути також сухість та випадіння волосся, нудота, зниження апетиту, кон'юнктивіт, безсоння та стоматит.

Яка норма вітаміну В6 для дітей:

немовлята 0-6 місяців - 0,4 мг;

немовлята 7-12 місяців - 0,6 мг;

малюки 1-3 роки - 0,9 мг;

діти 4-6 років - 1,1 мг;

діти 7-10 років - 1,4 мг;

підлітки 14-17 років - 2 мг (для хлопців), 1,5 мг (для дівчат).

Як покрити денну потребу у вітаміні

Потрібно збагатити раціон дитини продуктами, що багаті цим вітаміном. Такими є:

неочищені зерна злакових культур;

овочі;

м'ясо;

риба;

молоко;

печінка тріски і великої рогатої худоби;

яєчний жовток;

дріжджі.

Також педіатр зазначає, що при певних станах лікар може призначити дитині приймати вітамін В6 у вигляді добавок, але самовільно їх пити не можна. Рівень цього вітаміну в організмі визначають аналізом крові.