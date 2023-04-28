Педіатр назвав вітамін, який вкрай необхідний для здоров'я і розвитку дитини
Для нормального розвитку малюка йому потрібні вітаміни та мінерали. Брак цих елементів може призвести до порушень в організмі та негативно відбитись на здоров'ї дитини.
Педіатр Ігор Мельник розповів на своїй сторінці в Instagram, який вітамін є вкрай важливим для повноцінного розвитку малюка.
Що таке вітамін В6 і чому він важливий для дітей
"В6 - водорозчинний вітамін, який важливий для правильного росту і розвитку дітей. Він бере участь у виробленні енергії, розвитку мозку, імунної функції, а також у білковому обмін і формуванні еритроцитів. Він необхідний для нормального функціонування центральної і периферійної нервової системи", - пояснює лікар.
Причини дефіциту цього вітаміну:
- погане харчування;
- деякі захворювання, такі як целіакія, хвороба Крона та інші кишково-шлункові розлади;
- ліки;
- підвищені потреби.
Дефіцит цього вітаміну В6 у дітей проявляється слабкістю та втомою. Також порушується ріст і розвиток, з'являються висипання на шкірі, подразнення, вугрі, фурункули. У дітей може часто змінюватись настрій, вони стають роздратованими.
Ознаками браку можуть бути також сухість та випадіння волосся, нудота, зниження апетиту, кон'юнктивіт, безсоння та стоматит.
Яка норма вітаміну В6 для дітей:
- немовлята 0-6 місяців - 0,4 мг;
- немовлята 7-12 місяців - 0,6 мг;
- малюки 1-3 роки - 0,9 мг;
- діти 4-6 років - 1,1 мг;
- діти 7-10 років - 1,4 мг;
- підлітки 14-17 років - 2 мг (для хлопців), 1,5 мг (для дівчат).
Як покрити денну потребу у вітаміні
Потрібно збагатити раціон дитини продуктами, що багаті цим вітаміном. Такими є:
- неочищені зерна злакових культур;
- овочі;
- м'ясо;
- риба;
- молоко;
- печінка тріски і великої рогатої худоби;
- яєчний жовток;
- дріжджі.
Також педіатр зазначає, що при певних станах лікар може призначити дитині приймати вітамін В6 у вигляді добавок, але самовільно їх пити не можна. Рівень цього вітаміну в організмі визначають аналізом крові.
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