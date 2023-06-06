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Три худшие ошибки в питании ребенка, которые вредят здоровью

Эти самые плохие ошибки в питании, которые вредят здоровью ребенка (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Родители всегда беспокоятся о здоровье своих детей и желают лучшего. Однако иногда они используют некорректные подходы в плане питания. Последствия ошибок в кормлении детей можно увидеть даже много лет спустя.

О том, какие ошибки в питании вредят здоровью ребенка, рассказала детский диетолог Анна Бойко в своем Instagram.

Сладкие завтраки

Сладкий завтрак - молочная каша, мюсли/хлопья с молоком, сладкая пища и т. д. Такие утренние приемы пищи приводят к нарушению пищевого поведения в будущем.

Подобные завтраки не сбалансированы, потому что не содержат в нужном количестве белков, жиров, углеводов и овощей.

Хаотическое питание

Вместо трех-четырех приемов пищи ребенок имеет 7-8 перекусов. Это влечет за собой два варианта:

  • дети едят когда есть пища, или когда очень проголодаются, вследствие этого порции большие или слишком малы и поэтому переварить качественно пищу не получится (вероятно не хватит ферментов)
  • ребенок постоянно жует, как правило, мучное, сладкое, фрукты. Это формирует несбалансированное питание, вследствие чего дефицит питательных веществ может привести к болезням.

Перекусы фруктами, печеньем, сладостями

Перекусы фруктами, печеньем, сладостями приводят к "инсулиновым качелям" (гормон, отвечающий за снижение сахара в крови) и как следствие, быстрому голоду, раздражительности, плохому сну.

Раньше мы рассказывали, какой витамин крайне необходим для здоровья и развития ребенка.

Также читайте, как приучить малыша есть овощи и фрукты.

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