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Три самых эффектных ретроавто, которые продают в Украине: цены и фото

Воскресенье 17 декабря 2023 09:00
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Три самых эффектных ретроавто, которые продают в Украине: цены и фото Украинцы продают ретроавто из своих коллекций (фото: Auto.ria)
Автор: Василина Копытко

Ретромобили всегда ценились у коллекционеров. За некоторыми моделями автолюбители могут охотиться годами - как в Украине, так и за ее пределами. Реставрировать такие машины тоже сложно, потому что иногда очень трудно на современном рынке найти нужные запчасти. Но это не останавливает коллекционеров.

О том, какие ретро авто сейчас продают украинцы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Auto.ria.

Форд 1932 года

Эту модель массово производили в конце 20-х в начале 30-х годов в США. Автомобиль имел второй по масштабу успех после модели Ford Model T, всего их выпустили почти 4,5 млн. единиц. Цена на машину того времени составляла от 500 до 1200 долларов.

Владелец из Киева оценил свою ретромашину в 25 тысяч долларов.

Три самых эффектных ретроавто, которые продают в Украине: цены и фотоТри самых эффектных ретроавто, которые продают в Украине: цены и фотоТри самых эффектных ретроавто, которые продают в Украине: цены и фотоТри самых эффектных ретроавто, которые продают в Украине: цены и фотоТри самых эффектных ретроавто, которые продают в Украине: цены и фотоТри самых эффектных ретроавто, которые продают в Украине: цены и фотоТри самых эффектных ретроавто, которые продают в Украине: цены и фотоТак выглядит Ford 1932 года (фото: auto.ria.com)

ЗАЗ 1961 года

Этот автомобиль выпускали на Запорожском автомобилестроительном заводе "Коммунар" с 1960 по 1969 год. Розничная цена на него составила 1800 рублей. За специфическую форму кузова его в народе прозвали "горбатым".

"Авто после тщательной реставрации. Все восстановлено до состояния на год выпуска, то есть на 1961 год. Машина будет хорошим экспонатом любой коллекции авто", - пишет владелец авто.

Владелец из Винницкой области оценил свою машину в 19,5 тысячи долларов.

Три самых эффектных ретроавто, которые продают в Украине: цены и фотоТри самых эффектных ретроавто, которые продают в Украине: цены и фотоТри самых эффектных ретроавто, которые продают в Украине: цены и фотоТри самых эффектных ретроавто, которые продают в Украине: цены и фотоТак выглядит отреставрированный ЗАЗ 1961 года (фото: auto.ria.com)

Москвич-кабриолет 1955 года

Москвич-401 - усовершенствованная версия, выпускавшаяся с 1954 по 1956 год. В общей сложности за 10 лет было выпущено более 17 тысяч кабриолетов. Розничная отпускная цена на эту модель составила 9 000 карбованцев.

Владелец из Николаева продает свой автомобиль за 10 тысяч долларов. Он отмечает, что москвич после реставрации, а вся его техническая часть - в оригинале.

Три самых эффектных ретроавто, которые продают в Украине: цены и фотоТри самых эффектных ретроавто, которые продают в Украине: цены и фотоТри самых эффектных ретроавто, которые продают в Украине: цены и фотоТри самых эффектных ретроавто, которые продают в Украине: цены и фотоТри самых эффектных ретроавто, которые продают в Украине: цены и фотоТри самых эффектных ретроавто, которые продают в Украине: цены и фотоТак выглядит москвич-кабриолет 1955 года (фото: auto.ria.com)

Раньше мы писали о 5 самых шикарных ретроавто, которые продают украинцы.

Читайте также о том, сколько стоит ретроавто в Украине и зачем их покупают.

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ретро колекціонери