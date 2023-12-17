Три самых эффектных ретроавто, которые продают в Украине: цены и фото

Ретромобили всегда ценились у коллекционеров. За некоторыми моделями автолюбители могут охотиться годами - как в Украине, так и за ее пределами. Реставрировать такие машины тоже сложно, потому что иногда очень трудно на современном рынке найти нужные запчасти. Но это не останавливает коллекционеров.

О том, какие ретро авто сейчас продают украинцы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Auto.ria .

Форд 1932 года

Эту модель массово производили в конце 20-х в начале 30-х годов в США. Автомобиль имел второй по масштабу успех после модели Ford Model T, всего их выпустили почти 4,5 млн. единиц. Цена на машину того времени составляла от 500 до 1200 долларов.

Владелец из Киева оценил свою ретромашину в 25 тысяч долларов.

Так выглядит Ford 1932 года (фото: auto.ria.com)

ЗАЗ 1961 года

Этот автомобиль выпускали на Запорожском автомобилестроительном заводе "Коммунар" с 1960 по 1969 год. Розничная цена на него составила 1800 рублей. За специфическую форму кузова его в народе прозвали "горбатым".

"Авто после тщательной реставрации. Все восстановлено до состояния на год выпуска, то есть на 1961 год. Машина будет хорошим экспонатом любой коллекции авто", - пишет владелец авто.

Владелец из Винницкой области оценил свою машину в 19,5 тысячи долларов.

Так выглядит отреставрированный ЗАЗ 1961 года (фото: auto.ria.com)

Москвич-кабриолет 1955 года

Москвич-401 - усовершенствованная версия, выпускавшаяся с 1954 по 1956 год. В общей сложности за 10 лет было выпущено более 17 тысяч кабриолетов. Розничная отпускная цена на эту модель составила 9 000 карбованцев.

Владелец из Николаева продает свой автомобиль за 10 тысяч долларов. Он отмечает, что москвич после реставрации, а вся его техническая часть - в оригинале.

Так выглядит москвич-кабриолет 1955 года (фото: auto.ria.com)