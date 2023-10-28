Задоволення не з дешевих. Скільки коштують ретроавто в Україні та навіщо їх купують (фото)

Колекціонування ретроавтомобілів - цікаве та непоширене захоплення. Річ у тому, що знайти саме ту "перлину" своєї колекції може бути непросто, а вартість ексклюзивних експонатів часом просто космічна. Однак якщо є товар, вочевидь, є й купець.

Під час підготовки матеріалу використовувалися оголошення з сайту OLX.

РБК-Україна (проєкт Styler) поцікавилося, які моделі ретромашин продають в Україні та яку суму за них хочуть власники.

Від семи до 500 000 гривень

Питання моделі та вартості взаємопов'язані. Якщо ви шукаєте якийсь справді унікальний транспортний засіб, тоді будьте готові викласти за нього чималу копійчину.

Так, наприклад, Jaguar xj 4.2 1979 року коштує 549 738 гривень (15 000 доларів). При цьому авто в досить хорошому стані та цілком готове до користування. Продавець запевняє, що на лакофарбовому покритті не видно жодних слідів експлуатації, а всередині автівки присутні всі умови для комфортної поїздки.

Ретроавтомобіль Jaguar xj 4.2 1979 року (фото: olx.ua)

Є й дорожчі варіанти. Як, наприклад, Mercedes-Benz 500K 1936 року. Хоча авто вже й не зможе позмагатися із сучасними моделями, за такий раритет просять 732 984 гривень (20 000 доларів).

Mercedes-Benz 500K 1936 року (фото: auto.ria)

У ціновій політиці із ним у ногу йде Dodge D2 вартістю 787 958 гривень 1932 року випуску (21 500 доларів). Власники цього червоного "коня" також згодні обміняти його на будинок на колесах чи бус.

Dodge D2 1932 року випуску (фото: auto.ria)

Звісно, на ринку можна знайти куди дешевші пропозиції. Найдешевше ретроавто, яке нам вдалося, знайти це Москвич М-403 за 7 000 гривень. Його пригнали з Росії, й зараз він не на ходу.

Москвич М-403 за 7 000 гривень (фото: olx.ua)

Здебільшого саме "Москвичів" продають за суму до 20 000 гривень.

Середня вартість ретроавтомобілів середнього класу - 50 000 гривень. Більшість із них на ходу та можуть потребувати певних ремонтних робіт чи мають ушкодження від попереднього користування.

Чи доцільно купувати ретроавто

Ретромашини - це окрема галузь транспортної сфери, зазначає автомобільний експерт Максим Іванцов. Існують навіть окремі фестивалі, клуби та приватні колекції любителів ретроавтомобілів.

Експерт також розповідає про види заробітку на машинах "у віці".

"В Україні купують автомобіль з ретроскладовою та імпортують його за кордон, наприклад, в Європу чи США. Там місцеві бізнесмени можуть викупити його значно дорожче", - каже Іванцов.

Навіть якщо автомобіль у занедбаному стані, його вартість буде залежати від того, наскільки рідкісна модель. Наприклад, на поширену марку "Жигулі" попит та інтерес до реставрації нижчий порівняно з "Волинянкою" чи "горбатим Запорожцем" 965 моделі.

Експерт також застерігає від нечесних перекупів на автомобільному ринку

"У ретрогалузі також є ділки, які можуть "омолоджувати" автомобілі, скручувати пробіги тощо для того, щоб вигідно продати", - пояснює Максим.

Саме ретроавтомобілі, а не просто старі машини, можна розглядати як окремий вид заробітку, тому цілком доцільно купувати, каже фахівець.