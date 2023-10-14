Три моделі суконь, які не варто купувати на осінь: фотоприклади від стиліста

У гардеробі кожної жінки на осінь-зиму має бути щонайменше 3-4 сезонних сукні. Втім, тут дуже важлива не кількість, а саме вдала модель. Бо всього лиш кілька деталей навіть дорогу сукню можуть зробити антитрендовою річчю.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію стиліста Олени Шевченко в Instagram.
"Вам про це ніхто не скаже, але є декілька деталей, які псують вигляд вашої теплої сукні", - каже експерт.
Вона пояснює, які моделі не варто купувати на осінь-зиму.
Високий комірець із декількома шарами абсолютно протипоказаний дівчатам з об'ємними щічками та круглою формою обличчя. Якщо вам все ж хочеться тепла, то вибирайте комір в один шар до середини шиї.
Не варто купувати плаття із недостатньо щільної тканини, через яку видно білизну чи шви колготок.
"Ну візьміть ви трошки цупкішу і трошки об'ємнішу сукню. Бо не носите ви у холодну пору року сукні без теплих колгот. А вони мають пасок, який проглядається через тонкі й обтягуючі сукні", - пояснює стиліст.
Відсутність розрізу в об'ємних довгих сукнях. Ця деталь дуже псує весь образ і створює ефект "мішечка з картоплею", який треба грамотно застилізувати.
"Не треба надягати під пальто довжелезну спідницю, яка теліпається з-під пальто як хвіст русалки. Спідниця або сукня має бути або коротша за пальто, або бути в його довжину, а в ідеалі виступати десь на 10 сантиметрів", - пояснює експерт.
Стиліст пояснює, що саме цей виступ створює ефектний та органічний образ.
"Але 10 сантиметрів - це не величезний "русалковий хвіст", який теліпається за вами", - говорить стилістка.
Раніше ми показували моделі шапок, які не варто купувати на цей сезон.
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