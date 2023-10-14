Три модели платьев, которые не стоит покупать на осень: фотопримеры от стилиста

Какие платья не стоит покупать на зиму

"Вам об этом никто не скажет, но есть несколько деталей, которые портят вид вашего теплого платья", - говорит эксперт.

Она объясняет, какие модели не стоит покупать на осень-зиму.

Высокий воротничок с несколькими слоями совершенно противопоказан девушкам с объемными щечками и круглой формой лица. Если вам все-таки хочется тепла, то выбирайте воротник в один слой до середины шеи.

Такой вариант подойдет разве для девушек с худым лицом (скриншот)

Не стоит покупать платья из недостаточно плотной ткани, через которую видно белье или швы колготок.

"Ну возьмите вы немножко более плотные и немного более объемные платья. Потому что не носите вы в холодное время года платья без теплых колгот. А они имеют поясок, который просматривается через тонкие и обтягивающие платья", - объясняет стилист.

Платья на осень и зиму должны быть из достаточно плотной ткани (скриншот)

Отсутствие разреза в больших длинных платьях. Эта деталь очень портит весь образ и создает эффект "мешочка с картофелем", который нужно грамотно застилизовать.

Не стоит носить длинные платья без разреза (скриншот)

Как носить платья вместе с пальто

"Не надо надевать под пальто длиннющую юбку, которая болтается из-под пальто как хвост русалки. Юбка или платье должно быть либо короче пальто, либо быть в его длину, а в идеале выступать где-то на 10 сантиметров", - объясняет эксперт.

Стилист объясняет, что именно этот выступ создает эффектный и органический образ.

"Но 10 сантиметров - это не огромный "русалочный хвост", который болтается за вами", - говорит стилистка.