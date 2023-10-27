Снаряга на мільйон. Боєць "Фрост" показав, що повинно бути у рюкзаку АЗОВця (відео)

Про російський полон і повернення із нього

"Мені сказали, що зі мною будуть у росіян проблеми. Вони дуже на мене злі, і взагалі мене можуть показово розстріляти. Сказали змінювати імідж, придумати легенду, дотримуватися її й виходити з іншими. Я поголився повністю. Навіть брови мені механік зголив, що й свої не впізнавали. Я придумав собі легенду, і півтора місяця все вдавалося, але потім вони дізналися мої дані, про мої татуювання та позивний", - розповів азовець.

При цьому Фрост зізнається, що якби довелося, то він би знову пройшов полон.

"Якби мені сказали знову пройти цей шлях зараз, я б його знову пройшов, можливо в якихось ситуаціях зробив би більше. Але полон - це єдиний період у моєму житті, коли не мав влади над своєю волею. Сидиш у камері, розумієш, що ти такий спецназівець-"азовець", а якийсь ДНРівський "срочник" може прийти й зробити тобі все, що завгодно і ти нічого не можеш йому зробити. І все це роблять з твоїми друзями", - додав військовий.

Фрост також додав, що день, коли він вийшов з полону, став найщасливішим днем у його житті.

"Враховуючи, що чотири місяці ти дивився на цю ганчірку триколірну, щодня бачив ці зетки і ДНР-рівські прапори, і коли ти бачиш просто напис "Ukraineٌ" - то мурашки по шкірі. Це словами не передати", - розповідає азовець.

Фрост під час перебування на "Азовсталі" (скриншот)

Про озброєння в Азові

"Думав, коли повернуся на фронт, у нас американське озброєння, все є, а мені кажуть, у нас три міномети, і один з них вчора зламався. І це все після того, що наш підрозділ пройшов: три міномети й "калаші" радянські? Авжеж, з того часу є прогрес, але порівняти з тим, що мала б мати якась заслужена бригада, то з цим не порівняти", - говорить азовець.

Також він показав, що повинно бути у рюкзаку азовця.

"Триденний рюкзак розвідника залежить від пори року і задач. Перше - це каримат, щоб неважливо, де ти будеш, щоб не спав на землі. Обов'язково мати з собою сухпай, закуповую собі сухе м'ясо, батончики, сухофрукти. Вода на кілька днів, дальномір, набір шестигранників, "спальник", маскувальний халат, особливо в лісі дуже рятує", - додає Фрост.

У рюкзаку також має бути сухий одяг переодягнутися, плащ-намет, компас. Кулеметна стрічка, powerbank, мотузка, тепловізор, мінімальна аптечка.

"Звичайно ношу з собою пістолет. Спорядження загалом зі зброєю коштує більше мільйона гривень", - каже військовий.