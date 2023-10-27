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"Янголи Азову" зробили заяву про Young Business Club після скандалу на форумі

Україна, П'ятниця 27 жовтня 2023 16:22
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"Янголи Азову" зробили заяву про Young Business Club після скандалу на форумі Скандал з "Янголами Азову" отримав продовження (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Стало відомо про скандал на бізнес-форумі Young Business Club, куди запросили представників "Янголів Азову". Проте в ході заходу людей у військовій формі просили "сховатися", бо вони нібито лякали молодих бізнесменів. Після цього благодійний фонд виступив із заявою про форум.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegarm-допис "Янголів Азову".

Заява "Янголів Азову"

"Благодійний фонд "Янголи Азову" не збирається долучатися до спільних зборів з Young Business Club чи отримувати будь-яку іншу допомогу під виглядом "відкупу". Така співпраця нас не цікавить і принижує нашу гідність! Дякуємо усім, хто щиро нас підтримує!" - написали в організації.

Йдеться про додатковий збір для БФ "Янголи Азову", про який повідомив співзасновник клубу Андрій Остапчук.

Нагадаємо, що ввечері 26 жовтня в Києві пройшов форум бізнесменів Young Business Club, куди запросили БФ "Янголи Азову". Планувалося, що там представники організації поспілкуються з українськими бізнесменами, розкажуть про свою діяльність. Але усе сталося інакше, Толкачову просили сховатися, а потім навіть виганяли.

Раніше ми розповіли про цю ситуацію зі скандалом на форумі детальніше та зібрали позиції всіх сторін.

Читайте також, як на цей скандал відреагувала снайперка Євгенія Емеральд.

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