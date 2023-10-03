Прокопенко знову з "Азовом". Чим займається "Редіс" після повернення

Командир "Азова" Національної гвардії України Денис Прокопенко із позивним "Редіс", який повернувся до країни 8 липня з Туреччини разом з іншими офіцерами-захисниками Маріуполя, зараз очолює підрозділ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в інтерв'ю " Українській правді ".

Чиновник зазначив, що Прокопенко, який вирішив повернутися на війну після ворожого полону, повністю інтегрований у процес по "Азову".

Клименко уточнив, що Богдан Кротевич, ще один із захисників на "Азовсталі" у Маріуполі, зараз є начальником штабу підрозділу "Азов", а сам підрозділ очолює Прокопенко.

Так, "Редіс" відповідає за підготовку особового складу, розповів глава МВС.

"Він повністю інтегрований у процес. Входить у курс справ, надолужує той час, поки його не було", - додав Клименко.

Бойовий шлях "Редіса"

Нагадаємо, Денис Прокопенко з 11 липня 2014 року брав участь в АТО/ООС на Донбасі у складі "Азова". Пізніше став командиром взводу, роти, та був батальйону.

У липні 2017 року його було призначено командиром Окремого загону спеціального призначення "Азов". Прокопенко став наймолодшим командиром в історії ЗСУ та Національної гвардії.

Оборона Маріуполя, полон та повернення в Україну

Під час боїв за Маріуполь був одним із командирів оборони міста та металургійного заводу "Азовсталь".

У травні після наказу виходити з оточеного заводу потрапив у російський полон, звідки був звільнений у вересні 2022 року за посередництва Туреччини.

До 8 липня Прокопенко разом з іншими командирами оборони "Азовсталі" перебували на території Туреччини, але в результаті переговорів з турецькою стороною їх вдалося повернути в Україну.

Тоді ж "Редіс" розповів журналістам у Львові, що планує продовжити воювати з російськими окупантами.