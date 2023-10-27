Снаряга на миллион. Боец "Фрост" показал, что должно быть в рюкзаке АЗОВца (видео)

О российском плене и возвращении из него

"Мне сказали, что со мной будут у россиян проблемы. Они очень на меня злые, и вообще меня могут показательно расстрелять. Сказали менять имидж, придумать легенду, придерживаться ее и выходить с другими. Я побрился полностью. Даже брови мне механик сбрил, что и свои не узнавали. Я придумал себе легенду, и полтора месяца все удавалось, но потом они узнали мои данные, о моих татуировках и позывном", - рассказал азовец.

При этом Фрост признается, что если бы пришлось, то он снова бы прошел плен.

"Если бы мне сказали снова пройти этот путь сейчас, я бы его снова прошел, возможно в каких-то ситуациях сделал бы больше. Но плен - это единственный период в моей жизни, когда я не имел власти над своей волей. Сидишь в камере, понимаешь, что ты такой спецназовец-"азовец", а какой-то ДНРовский срочник может прийти и сделать тебе все, что угодно и ты ничего не можешь ему сделать. И все это делают с твоими друзьями", - добавил военный.

Фрост также добавил, что день, когда он вышел из плена, стал самым счастливым днем в его жизни.

"Учитывая, что четыре месяца ты смотрел на эту тряпку трехцветную, ежедневно видел эти зетки и ДНР-ровские флаги, и когда ты видишь просто надпись "Ukraineٌ" - то мурашки по коже. Это словами не передать", - рассказывает азовец.

Фрост во время пребывания на "Азовстали" (скриншот)

О вооружении в Азове

"Думал, когда вернусь на фронт, у нас американское вооружение, все есть, а мне говорят, у нас три миномета, и один из них вчера сломался. И это все после того, что наше подразделение прошло: три миномета и "калаши" советские. Конечно, с тех пор есть прогресс, но сравнить с тем, что должна иметь какая-то заслуженная бригада, то с этим не сравнить", - говорит азовец.

Также он показал, что должно быть в рюкзаке азовца.

"Трехдневный рюкзак разведчика зависит от времени года и задач. Первое - это каремат, чтобы неважно, где ты будешь, чтобы не спал на земле. Обязательно иметь с собой сухпай, закупаю себе сухое мясо, батончики, сухофрукты. Вода на несколько дней, дальномер, набор шестигранников, "спальник", маскировочный халат, особенно в лесу очень спасает", - добавляет Фрост.

В рюкзаке также должна быть сухая одежда переодеться, плащ-палатка, компас. Пулеметная лента, powerbank, веревка, тепловизор, минимальная аптечка.

"Конечно ношу с собой пистолет. Снаряжение в общей сложности с оружием стоит более миллиона гривен", - говорит военный.