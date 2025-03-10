Три кращих вправи, щоб позбутися "пивного живота" не виходячи з дому

Пивний живіт - поширена проблема, з якою стикаються багато людей, особливо ті, хто веде малорухливий спосіб життя або надмірно вживає алкоголь. На щастя, вам не потрібно йти в спортзал, щоб боротися з цим.

Які три вправи допоможуть позбутися пивного живота вдома, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Планка

Планка - це ізометрична вправа, яка опрацьовує весь корпус, включаючи м’язи живота, спини та сідниць.

Прийміть положення для віджимань, спираючись передпліччями на підлогу і тримаючи тіло прямо з ніг до голови. Переконайтеся, що ваші лікті вирівняні з вашими плечима.

Підняття ніг

Ця вправа спрямована на нижні м’язи живота, ключову область для зменшення пивного живота. Ляжте на спину на килимок, випрямивши ноги. Підніміть ноги разом до стелі, тримаючи їх прямо. Повільно опустіть ноги до підлоги, не торкаючись її, і знову підніміть їх.

Велосипед

Ця вправа поєднує рух і скорочення м’язів для опрацювання верхньої та нижньої частини живота. Ляжте на спину, заведіть руки за голову та зігніть коліна. Підніміть плечі від підлоги, притягнувши одне коліно до грудей, і поверніть тулуб, щоб торкнутися його протилежним ліктем. Чергуйте сторони, ніби ви крутите педалі велосипеда.

Але не забувайте, що перш за все в боротьбі з животом важливе правильне харчування. Вам треба:

Знизити кількість продуктів з високим глікемічним індексом.

Прибрати швидкозасвоювані газовані напої - пиво, сидр, ситро.

Додати до раціону більше клітковини у вигляді овочів та фруктів.

Споживати достатню кількість білкової їжі.

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