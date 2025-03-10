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Три лучших упражнения, чтобы избавиться от "пивного живота" не выходя из дома

Понедельник 10 марта 2025 11:44
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Три лучших упражнения, чтобы избавиться от "пивного живота" не выходя из дома Фото: Как убрать большой живот (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Пивной живот - распространенная проблема, с которой сталкиваются многие люди, особенно те, кто ведет малоподвижный образ жизни или чрезмерно употребляет алкоголь. К счастью, вам не нужно идти в спортзал, чтобы бороться с этим.

Какие три упражнения помогут избавиться от пивного живота дома, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Планка

Планка - это изометрическое упражнение, которое прорабатывает весь корпус, включая мышцы живота, спины и ягодиц.

Примите положение для отжиманий, опираясь предплечьями на пол и держа тело прямо с ног до головы. Убедитесь, что ваши локти выровнены с вашими плечами.

Поднятие ног

Это упражнение направлено на нижние мышцы живота, ключевую область для уменьшения пивного живота. Лягте на спину на коврик, выпрямив ноги. Поднимите ноги вместе к потолку, держа их прямо. Медленно опустите ноги к полу, не касаясь его, и снова поднимите их.

Велосипед

Это упражнение сочетает движение и сокращение мышц для проработки верхней и нижней части живота. Лягте на спину, заведите руки за голову и согните колени. Поднимите плечи от пола, притянув одно колено к груди, и поверните туловище, чтобы коснуться его противоположным локтем. Чередуйте стороны, будто вы крутите педали велосипеда.

Но не забывайте, что прежде всего в борьбе с животом важно правильное питание. Вам нужно:

  • Снизить количество продуктов с высоким гликемическим индексом.
  • Убрать быстроусвояемые газированные напитки - пиво, сидр, ситро.
  • Добавить в рацион больше клетчатки в виде овощей и фруктов.
  • Потреблять достаточное количество белковой пищи.

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