Три лучших упражнения, чтобы избавиться от "пивного живота" не выходя из дома
Пивной живот - распространенная проблема, с которой сталкиваются многие люди, особенно те, кто ведет малоподвижный образ жизни или чрезмерно употребляет алкоголь. К счастью, вам не нужно идти в спортзал, чтобы бороться с этим.
Какие три упражнения помогут избавиться от пивного живота дома, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.
Планка
Планка - это изометрическое упражнение, которое прорабатывает весь корпус, включая мышцы живота, спины и ягодиц.
Примите положение для отжиманий, опираясь предплечьями на пол и держа тело прямо с ног до головы. Убедитесь, что ваши локти выровнены с вашими плечами.
Поднятие ног
Это упражнение направлено на нижние мышцы живота, ключевую область для уменьшения пивного живота. Лягте на спину на коврик, выпрямив ноги. Поднимите ноги вместе к потолку, держа их прямо. Медленно опустите ноги к полу, не касаясь его, и снова поднимите их.
Велосипед
Это упражнение сочетает движение и сокращение мышц для проработки верхней и нижней части живота. Лягте на спину, заведите руки за голову и согните колени. Поднимите плечи от пола, притянув одно колено к груди, и поверните туловище, чтобы коснуться его противоположным локтем. Чередуйте стороны, будто вы крутите педали велосипеда.
Но не забывайте, что прежде всего в борьбе с животом важно правильное питание. Вам нужно:
- Снизить количество продуктов с высоким гликемическим индексом.
- Убрать быстроусвояемые газированные напитки - пиво, сидр, ситро.
- Добавить в рацион больше клетчатки в виде овощей и фруктов.
- Потреблять достаточное количество белковой пищи.
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