Не три і не п'ять хвилин. Ось точний час для ідеальних яєць нам'яко

Які яйця обрати для варіння

Свіжі яйця краще не варити, а зачекати кілька днів. Якщо у вас домашні яйця, не варіть ті, які були знесені нещодавно, оскільки вони погано чистяться.

Для того щоб вони вийшли ідеальними при варінні в зазначений час, оберіть яйця категорії С1. Це перша категорія продукту, що означає вагу одного яйця від 53 до 62,9 грамів (середній розмір). Така марка - С1 - ставиться на кожне магазинне яйце.

Скільки варити яйця

Ідеальний час для варіння яйця нам'яко - це рівно 3 хвилини і 20 секунд. Ні більше ні менше. Спробуйте проварити стільки яйця і переконаєтеся, що білок вже встиг приготуватися, а жовток залишився рідким.

Обов'язково закладайте яйця в холодну воду, додайте маленьку ложку солі (так вони краще чистяться) і засікайте час одразу після закипання.

Після того як спрацює таймер одразу поставте яйця під потік холодної води. Це перерве процес приготування. Якщо залишити яйця остигати в гарячій воді, жовтки затверднуть.

Чим корисні яйця

Яйця багаті:

високоякісним білком

корисними жирами

вітамінами

корисним холестерином і мінералами (такими як залізо, кальцій і калій).

Лікарі рекомендують їсти яйця щодня, тому що це безперечно дуже корисний продукт.