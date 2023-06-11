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Не три и не пять минут. Вот точное время для идеальных яиц всмятку

Как правильно варить яйца (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Яйца очень легко переварить или недоварить, если забыть засечь время, положиться на "авось" или не знать точное время приготовления. Некоторые советы говорят о трех или пяти минутах для идеальных яиц всмятку, однако точное время несколько иное.

Сколько и как правильно варить яйца - узнайте в материале Styler ниже.

Какие яйца выбрать для варки

Свежие яйца лучше не варить, а подождать несколько дней. Если у вас домашние яйца, не варите недавно снесенные, так как они плохо чистятся.

Для того чтобы они получились идеальными при варке в указанное время, выберите яйца категории С1. Это первая категория продукта, обозначающая вес одного яйца от 53 до 62,9 г (средний размер). Такая марка - С1 - ставится на каждое магазинное яйцо.

Сколько варить яйца

Идеальное время для варки яйца всмятку - это ровно 3 минуты и 20 секунд. Ни больше ни меньше. Попытайтесь проварить столько яйца и убедитесь, что белок уже успел приготовиться, а желток остался жидким.

Обязательно закладывайте яйца в холодную воду, добавьте маленькую ложку соли (так они лучше чистятся) и засекайте время сразу после закипания.

После того как сработает таймер, сразу поставьте яйца под поток холодной воды. Это прервет процесс приготовления. Если оставить яйца остывать в горячей воде, желтки затвердеют.

Чем полезны яйца

Яйца богаты:

  • высококачественным белком
  • полезными жирами
  • витаминами
  • полезным холестерином и минералами (такими как железо, кальций и калий).

Врачи рекомендуют есть яйца каждый день, так как это бесспорно очень полезный продукт.

Раньше мы писали, как по маркировке понять, что вы купили отборный десяток яиц, и в чем разница между отметками С0, С1 и С2.

Кроме того, читайте, как приготовить омлет, чтобы получилось, словно во французском ресторане.

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