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Три года копил на Египет: пьяный пассажир устроил дебош в "Борисполе" (видео)

STYLERЖизнь    20.01.2020 - 16:55
Три года копил на Египет: пьяный пассажир устроил дебош в "Борисполе" (видео)
Скандал в аэропорте "Борисполь" (Коллаж РБК-Украина)

Неадекватный мужчина бросался на пограничников с кулаками в Борисполе

В "Борисполе" неадекватный пассажир устроил дебош и его сняли с рейса в Египет. Его семья полетела отдыхать в Шарм-эль-Шейх. Как сообщается, пассажир находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и устроил скандал, так как его не пропустили на борт сотрудники авиакомпании.

Как рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, мужчина начал скандал после того, как его семья уже прошла на посадку.

"Когда мужчина прибыл к пограничникам и понял, что он уже никуда не летит, а его семья осталась на борту самолета, то начал нецензурно ругаться, бросаться паспортом и перечить законным требованиям охранников границы", - уточнили в пресс-службе.

Пассажир рассказал сотрудникам пограничной службы историю о том, что он три года собирал деньги на поездку в Египет. Когда понял, что его история никого не затронула, он начал бросаться на пограничников и угрожать их "разорвать". Дебошира пытались утихомирить, но слова на него не подействовали.

"После неудачных попыток утихомирить горе-туриста, пограничники были вынуждены задержать гражданина и привлечь к административной ответственности. Теперь вместо солнечного Египта мужчине придется ехать в суд", - сказано в сообщении ГПСУ.

Неадекватный турист устроил скандал в Борисполе

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