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Я тут кучу навалю: мужчина устроил скандал в "Борисполе" (видео)

STYLERЖизнь    02.01.2020 - 17:41
Я тут кучу навалю: мужчина устроил скандал в "Борисполе" (видео)
В аэропорту Борисполь мужчина устроил дебош (Коллаж РБК-Украина)

Мужчина устроил дебош из-за отказа его выпустить из Украины

В аэропорту "Борисполь" мужчина устроил шумный дебош пограничникам, которые не хотели его выпускать из Украины. Дело в том, что мужчина является злостным неплательщиком алиментов. 36-летний киевлянин пытался вылететь со своей спутницей в Дубай и угрожал нецензурными словами работникам погранслужбы. Видео дебоша опубликовали на странице в Facebook Государственной пограничной службы.

После того, как неадекватный мужчина начал бросаться на пограничников с кулаками, его утихомирила полиция, но угоманиваться он не хотел. Не помогла уговорами даже его спутница. "Чтобы вы все сдохли" кричал мужчина.

"В базах данных пограничников в настоящее время находится около 120 тысяч человек, которым исполнительными службами ограничен выезд за пределы Украины из-за неуплаты алиментов. Именно поэтому Государственная пограничная служба Украины советует гражданам тщательно готовиться к путешествиям и вместе с подготовкой документов заблаговременно интересоваться, не имеют ли они ограничений в выезде за пределы Украины", — сказано в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Як прикордонники аліментника-боржника втихомирювали

Як прикордонники аліментника-боржника втихомирювали Вчора ввечері в аеропорту «Бориспіль» наш 36-річний співвітчизник прибув на паспортний контроль для проходження оформлення на рейс до Дубая. Але спрацювала база даних щодо обмеження йому виїзду з території України. Правоохоронці запросили його до службового приміщення, щоб довести рішення про відмову у пропуску через кордон. Натомість чоловік не хотів його сприймати, агресивно поводився та накинувся на охоронців кордону. #Прикордонники були змушені локалізувати дії порушника. Наразі стосовно нього складено протокол про адміністративне правопорушення, справу скеровано до суду. Зазначимо, що в базах даних прикордонників на даний час перебуває близько тисяч осіб, яким виконавчими службами обмежено виїзд за межі України через несплату аліментів. Саме тому Державна прикордонна служба України радить громадянам ретельно готуватися до подорожей та разом з підготовкою документів завчасно цікавитися чи не мають обмежень у виїзді за межі України. #аліментники #ДПСУ #кордон #Держприкордонслужба

Опубліковано Державна прикордонна служба України Четвер, 2 січня 2020 р.

Пользователи сети отреагировали на инцидент в комментариях.

  • Зразкова робота прикордонників. Молодці козаки! Повага за таку роботу.
  • От мудак. ребенку своему копеек пожалел, зато в Дубаи собрался. Все правильно сделали.
  • Слава ПВ та прикордоникам!
  • Тряпка сартирная, а не мужик!

Я тут кучу навалю: мужчина устроил скандал в &quot;Борисполе&quot; (видео)Скриншот комментариев

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