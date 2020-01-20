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Три роки збирав на Єгипет: п'яний пасажир влаштував дебош у "Борисполі" (відео)

STYLERЖиття    20.01.2020 - 16:55
Три роки збирав на Єгипет: п'яний пасажир влаштував дебош у "Борисполі" (відео)
Скандал в аеропорту "Бориспіль" (Колаж РБК-Україна)

Неадекватний чоловік кидався на прикордонників з кулаками у Борисполі

У "Борисполі" неадекватний пасажир влаштував бешкет і його зняли з рейсу в Єгипет. Його сім'я полетіла відпочивати в Шарм-ель-Шейх. Як повідомляється, пасажир перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння і влаштував скандал, через те, що його не пропустили на борт співробітники авіакомпанії.

Як розповіли в прес-службі Державної прикордонної служби України, чоловік почав скандал після того, як його сім'я вже пройшла на посадку.

"Коли чоловік прибув до прикордонників і зрозумів, що він вже нікуди не летить, а його сім'я залишилася на борту літака, почав нецензурно лаятися, кидатися паспортом і суперечити законним вимогам охоронців кордону", - уточнили в прес-службі.

Пасажир розповів співробітникам прикордонної служби історію про те, що він три роки збирав гроші на поїздку в Єгипет. Коли зрозумів, що його історія нікого не зачепила, він почав кидатися на прикордонників і загрожувати їх "розірвати". Бешкетника намагалися втихомирити, але слова на нього не подіяли.

"Після невдалих спроб втихомирити горе-туриста, прикордонники були змушені затримати громадянина і притягнути до адміністративної відповідальності. Тепер замість сонячного Єгипту чоловікові доведеться їхати в суд", - сказано в повідомленні ДПСУ.

Неадекватний турист влаштував скандал в Борисполі

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