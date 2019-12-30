В Одессе иностранец разгромил номер в гостинице из-за хомяков: все детали

В Одессе иностранец разгромил гостиницу из-за хомяков (Фото: pixabay.com)

Иностранец устроил дебош, а после этого бесследно исчез

В Одессе гражданин США разгромил номер в гостинице и исчез в неизвестном направлении. Как сообщается, накануне своего дебоша иностранец жаловался на то, что в его номере есть змеи и хомяки. Детали странного инцидента рассказали в издании "Думская" со ссылкой на источники в Национальной полиции.

Полиция города Одессы разыскивает гражданина США, который устроил погром в местной гостинице, а потом пропал. Вечером в воскресенье, 29 декабря, на горячую линию "102" позвонил американец Джон В. Он сообщил об исчезновении своего 50-летнего сына Майкла.

Полицейские начали проверять информацию о пребывании гражданина США в Одессе и выяснили, что в среду, 25 декабря, иностранец поселился в небольшом отеле в центре города, на углу улиц Дерибасовская и Екатериненская.

"Он сразу же начал жаловаться на наличие в номере…змей и хомяков. Мужчину перевели в другую комнату, которую он в ночь на четверг разгромил. После – он собрал все личные вещи и покинул гостиницу", - говорится в сообщении.

С тех пор гражданина США никто не видел и его местонахождение на данный момент неизвестно.