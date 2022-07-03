Три фрукта, с которыми ваш дом и вещи будут сиять чистотой

Как рассказала инфлюенсер Доминика из TikTok под ником Washy_Washусе, фрукты являются одними из лучших средств для чистки.

Грейпфрут отмоет ванную комнату

Если вы ищете натуральное средство для очистки, чтобы решить вопрос разводов и налета от жесткой воды в ванной комнате, лучше, чем грейпфрутовый сок не найти.

"Вы можете использовать грейпфрут для очистки раковины или ванны. Все, что вам нужно сделать, это разрезать грейпфрут пополам и обмакнуть его в поваренную соль. Тогда его можно использовать для очистки от известкового налета и мягкой плесени. К тому же он прекрасно пахнет", - говорит Доминика.

Протрите поверхности половинкой фрукта с солью, а затем тщательно промойте их теплой водой.

Лимон почистит кухонные принадлежности

Лимонная кислота, содержащаяся в лимонном соке, может помочь во многих проблемных местах вашего дома.

На кухне Доминика рекомендует использовать лимонный сок для очистки микроволновой печи, посудомоечной машины, чайника и даже духовки.

Используйте смесь лимонного сока и воды, чтобы очистить микроволновую печь. Налейте смесь в миску и поставьте в микроволновую печь. Включите ее на две-три минуты на максимальную температуру", - объясняет Доминик.

Оставьте дверцу микроволновой печи закрытой на несколько минут после ее выключения, чтобы предотвратить выход пара. Затем протрите микроволновую печь внутри хлопковой тряпкой.

Возьмите половинку лимона, разрежьте, опустите в чайник с водой. Дайте закипеть и немного постоять. Ваш чайник мгновенно отчистится от накипи.

Лимон очистит ваш чайник (tiktok.com/@washy_wash)

Это прекрасно работает и с духовкой. Используя ту же процедуру, просто оставьте миску внутри на 20 минут при 200 градусах.

Если вы хотите избавиться от неприятных запахов в вашей посудомоечной машине, блогер рекомендует поместить "выжатый лимон в миску и поставить его в пустую посудомоечную машину на ночь.

"Эта процедура подарит приятный и свежий аромат в посудомойке без особых хлопот", - добавляет она.

Лимонная кислота также действует, как природный дезинфектор.

Попробуйте обрабатывать кухонные доски лимонным соком, они будут иметь всегда хороший аромат и безопасную поверхность без микробов. Протирая доску после обработки, вы удалите с поверхности выцветшие пятна, а также бактерии.

Для особо стойких загрязнений воспользуйтесь небольшим количеством соли, которую следует добавить к лимонному соку.

Банан защитит вашу обувь

Хотя идея может показаться странной, но, банановая кожура поможет защитить кожаную обувь и не только.

На самом деле калий, содержащийся в банановой кожуре, часто является ключевым ингредиентом некоторых кремов для обуви.

"Все, что вам понадобится, это банановая кожура и хлопковая тряпка Сначала натрите кожу влажной стороной кожуры, а затем доведите до блеска тряпкой", - говорит Доминика.

"Регулярное использование банановой кожуры на кожаной обуви защитит ее от растрескивания", - добавляет Доминика.

Банановой кожурой можно очистить также ваши белые кроссовки. Прекрасно работает фрукт на боковой части подошвы.

Банановая кожура очистит вашу обувь (tiktok.com/@washy_wash)