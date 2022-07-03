Три фрукти, з якими ваш дім та речі будуть сяяти чистотою

Як розповіла інфлюенсер Домініка з TikTok, під ніком Washy_Washусе, фрукти є одними з найкращих засобів для чищення.

Грейпфрут відмиє ванну кімнату

Якщо ви шукаєте натуральний засіб для очищення, щоб вирішити питання розводів та нальоту від жорсткої води у ванній кімнаті, краще ніж грейпфрутовий сік годі й шукати.

"Ви можете використовувати грейпфрут для очищення раковини або ванни. Все, що вам потрібно зробити, це розрізати грейпфрут навпіл і вмочити його в кухонну сіль. Тоді його можна використовувати для очищення від вапняного нальоту та м’якої цвілі. До того ж він чудово пахне", - каже Домініка.

Протріть поверхні половинкою фрукта з сіллю, а потім ретельно промийте їх теплою водою.

Лимон почистить кухонне приладдя

Лимонна кислота, що міститься в лимонному соку, може допомогти у багатьох проблемних місцях вашої домівки.

На кухні Домініка рекомендує використовувати лимонний сік для очищення мікрохвильової печі, посудомийної машини, чайнику та навіть духовки.

"Використовуйте суміш лимонного соку та води, щоб очистити мікрохвильову піч. Налийте суміш у миску та поставте в мікрохвильову піч. Увімкніть її на дві-три хвилини на максимальну температуру", - пояснює Домініка.

Залиште дверцята мікрохвильової печі зачиненими на кілька хвилин після її вимкнення, щоб запобігти виходу пари. Потім протріть мікрохвильову піч всередині бавовняною ганчіркою.

Візьміть половинку лимона, розріжте, опустіть в чайник з водою. Дайте закипіти і трохи постояти. Ваш чайник миттєво відчиститься від накипу.

Лимон очистить ваш чайник (tiktok.com/@washy_wash)

Це чудово працює і з духовкою. Використовуючи таку ж процедуру, просто залиште миску всередині на 20 хвилин при 200 градусах.

Якщо ви хочете позбутися від неприємних запахів у вашій посудомийній машині, блогер рекомендує помістити "вичавлений лимон у миску" і поставити його в порожню посудомийну машину на ніч.

"Ця процедура подарує приємний та свіжий аромат у посудомийці без особливих клопотів", - додає вона.

Лимонна кислота також діє, як природний дезінфектор.

Спробуйте обробляти кухонні дошки лимонним соком, вони будуть мати завжди гарний аромат та безпечну поверхню без мікробів. Протираючи дошку після обробки, ви видалите з поверхні вицвілі плями, а також бактерії.

Для особливо стійких забруднень скористайтеся невеликою кількістю солі, яку слід додати до лимонного соку.

Банан захистить ваше взуття

Хоча ідея може здатися дивною, але, бананова шкірка допоможе захистити шкіряне взуття і не тільки.

Насправді калій, що міститься в банановій шкірці, часто є ключовим інгредієнтом деяких кремів для взуття.

"Все, що вам знадобиться, це бананова шкірка та бавовняна ганчірка, Спочатку натріть шкіру вологою стороною шкірки, а потім доведіть до блиску ганчіркою", - говорить Домініка.

"Регулярне використання бананової шкірки на шкіряному взутті захистить його від розтріскування", - додає Домініка.

Банановою шкіркою можна очистити також ваші білі кросівки. Чудово працює фрукт на боковій частині підошви.

Бананова шкірка очистить ваше взуття (tiktok.com/@washy_wash)