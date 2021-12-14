Ваш дом станет чистым и сияющим: советы по уборке, которые реально работают

Уборка дома часто становится бесконечной рутинной работой. Но некоторые советы помогут этот процесс сделать менее трудоемким и легким.

Какие советы об уборке дома действительно работают, рассказали в издании Express.

Водка для чистки ковра

Пятно красного вина на ковре – это почти катастрофа. Такие пятна нужно удалять и очищать ковер как можно быстрее. Иначе его придется просто выбросить.

Средств для чистки ковров сейчас есть много, но эксперты утверждают, что самым лучшим очистителем является обычная водка.

Она поможет удалить пятна от травы, чернил, красного вина и некоторых продуктов.

"Недорогая водка работает так же хорошо, как и качественная. Но для достижения лучшего результата, воспользуйтесь не ароматизированной водкой", - советуют эксперты.

Промокните окрашенный участок белой тканью, если пятно свежее и влажное. Это позволит убрать часть вещества.

Не трите пятно – это ухудшит ситуацию. Налейте водку на сухую ткань и промокните ею пятно. Потом дайте высохнуть на воздухе.

Белый уксус для чистки ванной

Удаление водных разводов с дверей в душ или ванную может быть сложной задачей. Вместо дорогих чистящих средств используйте белый уксус.

Некоторые эксперты советуют смешать в одном пульверизаторе жидкость для мытья посуды и белый уксус – этот раствор отмоет практически любую поверхность.

Также уксус можно смешивать с содой или солью – для удаления стойких следов. Самый простой способ – налить в распылитель уксус, разбавить его в равных частях с водой.

Распылите эту жидкость на двери душа и оставьте на 30 минут. Потом просто протрите тряпочкой.

Пищевая сода для удаления пятен

Пищевая сода поможет удалить пятна с одежды или с мебели. Соду нужно разбавить водой до состояния пасты (4 ст. ложки соды на четверть стакана воды), нанести на пятно и оставить. Потом одежду можно постирать, а поверхности протереть тряпкой.

Кока-кола для мытья посуды

Этим любимым напитком можно легко очистить пригоревшую сковороду или кастрюлю. Залейте посуду и оставьте. Можно добавить немного воды, чтобы покрыть полностью обгоревшие места.

Поставьте сковороду на плиту и доведите до кипения. Оставьте на несколько часов, пока пятна не исчезнут.