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Три доступні способи захисту взуття від вологи і бруду: проста інструкція

Фото: Три доступні способи захисту взуття від вологи і бруду (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Шкіряне взуття потребує особливо ретельного захисту в осінньо-зимовий сезон. Адже волога і бруд призводять до втрати зовнішнього вигляду і пошкоджень.

Як вберегти взуття за допомогою трьох простих засобів - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Маска для волосся

Такий засіб знайдеться в кожному другому будинку. Важливо, щоб маска була густа і в її складі був силікон.

Нанесіть тонким шаром за допомогою губки і увітріть у взуття. Такий засіб надійно захищатиме шкіру і відштовхуватиме вологу.

Фото: Маска для волосся прекрасно захистить взуття

Вазелін

Ця аптечна мазь за 10-20 грн прекрасно вбереже шкіру на взутті. Його необхідно нанести губкою на всю поверхню.

Також можна додатково відполірувати шерстяною ганчіркою.

Касторове масло

Так само як і вазелін, касторка (20-30 грн) слугуватиме для відмінного захисту вашого шкіряного взуття.

Спосіб нанесення той самий: увітріть губкою засіб у всю поверхню взуття.

Раніше ми писали, як захистити низ штанів від брудних калюж.

Також повідомлялося, як зробити будь-яке взуття неслизьким. Прості лайфхаки.

Крім того читайте, яким способом прати кросівки в пральній машині, щоб вони не псувалися.

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