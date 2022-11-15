Три доступні способи захисту взуття від вологи і бруду: проста інструкція

Шкіряне взуття потребує особливо ретельного захисту в осінньо-зимовий сезон. Адже волога і бруд призводять до втрати зовнішнього вигляду і пошкоджень.
Як вберегти взуття за допомогою трьох простих засобів - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Такий засіб знайдеться в кожному другому будинку. Важливо, щоб маска була густа і в її складі був силікон.
Нанесіть тонким шаром за допомогою губки і увітріть у взуття. Такий засіб надійно захищатиме шкіру і відштовхуватиме вологу.
Фото: Маска для волосся прекрасно захистить взуття
Ця аптечна мазь за 10-20 грн прекрасно вбереже шкіру на взутті. Його необхідно нанести губкою на всю поверхню.
Також можна додатково відполірувати шерстяною ганчіркою.
Так само як і вазелін, касторка (20-30 грн) слугуватиме для відмінного захисту вашого шкіряного взуття.
Спосіб нанесення той самий: увітріть губкою засіб у всю поверхню взуття.
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