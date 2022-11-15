Три доступні способи захисту взуття від вологи і бруду: проста інструкція

Маска для волосся

Такий засіб знайдеться в кожному другому будинку. Важливо, щоб маска була густа і в її складі був силікон.

Нанесіть тонким шаром за допомогою губки і увітріть у взуття. Такий засіб надійно захищатиме шкіру і відштовхуватиме вологу.

Фото: Маска для волосся прекрасно захистить взуття

Вазелін

Ця аптечна мазь за 10-20 грн прекрасно вбереже шкіру на взутті. Його необхідно нанести губкою на всю поверхню.

Також можна додатково відполірувати шерстяною ганчіркою.

Касторове масло

Так само як і вазелін, касторка (20-30 грн) слугуватиме для відмінного захисту вашого шкіряного взуття.

Спосіб нанесення той самий: увітріть губкою засіб у всю поверхню взуття.