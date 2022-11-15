Три доступных способа защиты обуви от влаги и грязи: простая инструкция

Кожаная обувь нуждается в особо тщательной защите в осенне-зимний сезон. Ведь влага и грязь приводят к потере внешнего вида и повреждениям.
Как уберечь обувь с помощью трех простых средств – читайте ниже в нашем материале Styler.
Такое средство найдется в каждом втором доме. Важно, чтобы маска была густой и в ее составе был силикон.
Нанесите тонким слоем губкой и вотрите в обувь. Такое средство будет надежно защищать кожу и отталкивать влагу.
Фото: Маска для волос прекрасно защитит обувь
Эта аптечная мазь за 10-20 грн прекрасно убережет кожу на обуви. Его нужно нанести губкой на всю поверхность.
Также можно дополнительно отполировать шерстяной тряпкой.
Так же как и вазелин, касторка (20-30 грн) будет служить для отличной защиты вашей кожаной обуви.
Способ нанесения тот же: вотрите губкой средство во всю поверхность обуви.
Раньше мы писали, как защитить низ штанов от грязных луж.
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