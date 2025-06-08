Стрес зникне за хвилину: ці три дихальні практики миттєво знижують кортизол

Високий рівень кортизолу - гормону стресу спричиняє тривожність, втомлюваність, погіршення сну, набору ваги та навіть проблеми з імунітетом. Але гарна новина в тому, що є простий інструмент, який працює за лічені хвилини - дихання.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про дихальні практики, які допоможуть знизити рівень стресу.
4-7-8 (дихання за методом Ендрю Вейла)
Результат: зниження частоти серцебиття, заспокоєння нервової системи.
Подвійний видих (Double exhale method)
Це дихання знижує рівень кортизолу, покращує концентрацію та сприяє ясності думок.
Дихання через ліву ніздрю (йогічна практика)
Практика сприяє зниженню тиску та "охолоджує" мозок.
Коли ми дихаємо глибоко й повільно, тіло сприймає це як сигнал: "небезпеки немає". Виділення кортизолу зменшується, активується вагусний нерв, що відповідає за відновлення та спокій.
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В матеріалі були використані такі джерела - Harvard Medical School, he Journal of Alternative and Complementary Medicine, Frontiers in Psychology, Dr. Andrew Weil’s official website.