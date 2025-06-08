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Стрес зникне за хвилину: ці три дихальні практики миттєво знижують кортизол

Фото: Як знизити стрес за допомогою дихання (freepik)
Автор: Людмила Жукова

Високий рівень кортизолу - гормону стресу спричиняє тривожність, втомлюваність, погіршення сну, набору ваги та навіть проблеми з імунітетом. Але гарна новина в тому, що є простий інструмент, який працює за лічені хвилини - дихання.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про дихальні практики, які допоможуть знизити рівень стресу.

Три техніки для подолання стресу просто зараз

4-7-8 (дихання за методом Ендрю Вейла)

  • Вдих на 4 секунди
  • Затримка дихання на 7 секунд
  • Видих на 8 секунд
  • Повторити 4-5 разів

Результат: зниження частоти серцебиття, заспокоєння нервової системи.

Подвійний видих (Double exhale method)

  • Вдих через ніс на 2 секунди
  • Видих через рот на 4 секунди
  • 5 хвилин

Це дихання знижує рівень кортизолу, покращує концентрацію та сприяє ясності думок.

Дихання через ліву ніздрю (йогічна практика)

  • Закрийте праву ніздрю пальцем
  • Дихайте повільно лише через ліву протягом 3–5 хв

Практика сприяє зниженню тиску та "охолоджує" мозок.

Чому техніки дихання працюють від стресу?

Коли ми дихаємо глибоко й повільно, тіло сприймає це як сигнал: "небезпеки немає". Виділення кортизолу зменшується, активується вагусний нерв, що відповідає за відновлення та спокій.

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В матеріалі були використані такі джерела - Harvard Medical School, he Journal of Alternative and Complementary Medicine, Frontiers in Psychology, Dr. Andrew Weil’s official website.

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