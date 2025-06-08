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Стресс исчезнет за минуту: эти три дыхательные практики мгновенно снижают кортизол

Фото: Как снизить стресс с помощью дыхания (freepik)
Автор: Людмила Жукова

Высокий уровень кортизола - гормона стресса вызывает тревожность, утомляемость, ухудшение сна, набора веса и даже проблемы с иммунитетом. Но хорошая новость в том, что есть простой инструмент, который работает за считанные минуты - дыхание.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о дыхательных практиках, которые помогут снизить уровень стресса.

Три техники для преодоления стресса прямо сейчас

4-7-8 (дыхание по методу Эндрю Вейла)

  • Вдох на 4 секунды
  • Задержка дыхания на 7 секунд
  • Выдох на 8 секунд
  • Повторить 4-5 раз

Результат: снижение частоты сердцебиения, успокоение нервной системы.

Двойной выдох (Double exhale method)

  • Вдох через нос на 2 секунды
  • Выдох через рот на 4 секунды
  • 5 минут

Это дыхание снижает уровень кортизола, улучшает концентрацию и способствует ясности мыслей.

Дыхание через левую ноздрю (йогическая практика)

  • Закройте правую ноздрю пальцем
  • Дышите медленно только через левую в течение 3-5 мин.

Практика способствует снижению давления и "охлаждает" мозг.

Почему техники дыхания работают от стресса?

Когда мы дышим глубоко и медленно, тело воспринимает это как сигнал: "опасности нет". Выделение кортизола уменьшается, активируется вагусный нерв, отвечающий за восстановление и спокойствие.

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В материале были использованы следующие источники - Harvard Medical School, he Journal of Alternative and Complementary Medicine, Frontiers in Psychology, Dr. Andrew Weil's official website.

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