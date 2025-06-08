Стрес зникне за хвилину: ці три дихальні практики миттєво знижують кортизол
Високий рівень кортизолу - гормону стресу спричиняє тривожність, втомлюваність, погіршення сну, набору ваги та навіть проблеми з імунітетом. Але гарна новина в тому, що є простий інструмент, який працює за лічені хвилини - дихання.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про дихальні практики, які допоможуть знизити рівень стресу.
Три техніки для подолання стресу просто зараз
4-7-8 (дихання за методом Ендрю Вейла)
- Вдих на 4 секунди
- Затримка дихання на 7 секунд
- Видих на 8 секунд
- Повторити 4-5 разів
Результат: зниження частоти серцебиття, заспокоєння нервової системи.
Подвійний видих (Double exhale method)
- Вдих через ніс на 2 секунди
- Видих через рот на 4 секунди
- 5 хвилин
Це дихання знижує рівень кортизолу, покращує концентрацію та сприяє ясності думок.
Дихання через ліву ніздрю (йогічна практика)
- Закрийте праву ніздрю пальцем
- Дихайте повільно лише через ліву протягом 3–5 хв
Практика сприяє зниженню тиску та "охолоджує" мозок.
Чому техніки дихання працюють від стресу?
Коли ми дихаємо глибоко й повільно, тіло сприймає це як сигнал: "небезпеки немає". Виділення кортизолу зменшується, активується вагусний нерв, що відповідає за відновлення та спокій.
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В матеріалі були використані такі джерела - Harvard Medical School, he Journal of Alternative and Complementary Medicine, Frontiers in Psychology, Dr. Andrew Weil’s official website.
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