Стрес зникне за хвилину: ці три дихальні практики миттєво знижують кортизол

Високий рівень кортизолу - гормону стресу спричиняє тривожність, втомлюваність, погіршення сну, набору ваги та навіть проблеми з імунітетом. Але гарна новина в тому, що є простий інструмент, який працює за лічені хвилини - дихання.

Коли ми дихаємо глибоко й повільно, тіло сприймає це як сигнал: "небезпеки немає". Виділення кортизолу зменшується, активується вагусний нерв , що відповідає за відновлення та спокій.

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В матеріалі були використані такі джерела - Harvard Medical School, he Journal of Alternative and Complementary Medicine, Frontiers in Psychology, Dr. Andrew Weil’s official website.

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