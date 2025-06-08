Стресс исчезнет за минуту: эти три дыхательные практики мгновенно снижают кортизол

Высокий уровень кортизола - гормона стресса вызывает тревожность, утомляемость, ухудшение сна, набора веса и даже проблемы с иммунитетом. Но хорошая новость в том, что есть простой инструмент, который работает за считанные минуты - дыхание.

Когда мы дышим глубоко и медленно, тело воспринимает это как сигнал: "опасности нет". Выделение кортизола уменьшается, активируется вагусный нерв , отвечающий за восстановление и спокойствие.

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В материале были использованы следующие источники - Harvard Medical School, he Journal of Alternative and Complementary Medicine, Frontiers in Psychology, Dr. Andrew Weil's official website.

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