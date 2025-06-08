Стресс исчезнет за минуту: эти три дыхательные практики мгновенно снижают кортизол
Высокий уровень кортизола - гормона стресса вызывает тревожность, утомляемость, ухудшение сна, набора веса и даже проблемы с иммунитетом. Но хорошая новость в том, что есть простой инструмент, который работает за считанные минуты - дыхание.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о дыхательных практиках, которые помогут снизить уровень стресса.
Три техники для преодоления стресса прямо сейчас
4-7-8 (дыхание по методу Эндрю Вейла)
- Вдох на 4 секунды
- Задержка дыхания на 7 секунд
- Выдох на 8 секунд
- Повторить 4-5 раз
Результат: снижение частоты сердцебиения, успокоение нервной системы.
Двойной выдох (Double exhale method)
- Вдох через нос на 2 секунды
- Выдох через рот на 4 секунды
- 5 минут
Это дыхание снижает уровень кортизола, улучшает концентрацию и способствует ясности мыслей.
Дыхание через левую ноздрю (йогическая практика)
- Закройте правую ноздрю пальцем
- Дышите медленно только через левую в течение 3-5 мин.
Практика способствует снижению давления и "охлаждает" мозг.
Почему техники дыхания работают от стресса?
Когда мы дышим глубоко и медленно, тело воспринимает это как сигнал: "опасности нет". Выделение кортизола уменьшается, активируется вагусный нерв, отвечающий за восстановление и спокойствие.
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В материале были использованы следующие источники - Harvard Medical School, he Journal of Alternative and Complementary Medicine, Frontiers in Psychology, Dr. Andrew Weil's official website.
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